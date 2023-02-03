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أضبط: تردد قناة Aea TV الجديد الناقل لمباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الفجر الرياضي
قناة Aea TV
قناة Aea TV

تردد قناة Aea TV التي تبث مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز خبر سار لجميع المشجعين والمشجعين. نقدم لكم اليوم تردد قناة Aea TV التي تبث مباريات كأس العالم للأندية والتي تعرض حاليًا مباراة الأهلي ربع النهائي أمام فريق سياتل ساوندرز، والتي فاجأت الكثير من الجماهير بإعلانها عن الانتقال، لكنها بثت المباراة على التلفزيون. ونقلت قناة SSC الرياضية السعودية قولها إنه بجودة عالية في الصورة والصوت نرسل لكم تردد قناة Aea TV عبر موقعكم الإلكتروني الفجر لمتابعة مباراة النادي الأهلي ضد أوكلاند سيتي.

نعرض عليكم الآن تردد قناة Aea TV المخصصة لمباراة كأس العالم للأندية FIFA بين الأهلي وسياتل ساوندرز، حيث بدأت عمليات البحث في إظهار الكثير من المعلومات حول تردد هذه القناة الجديدة، مما سيجلب كل نشاط الحدث إلى توصيل مجاني لجميع المتابعين يمكنك تحميل القناة بالتردد التالي: -

  • القمر الصناعى: نايل سات
  • التردد:  11636
  • معدل الاستقطاب: عمودى
  • معدل الترميز: 27500

كما اعلنت قناة المغربية الرياضية عن نقل المباراة ايضا ويمكنكم متابعة القناة المغربية الرياضية على التردد الاتى

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11157.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 3/4.

ويرغب النادي الأهلي في تأمين هذه المباراة بعد فوزه بنتيجة 3-0 في مباراته الافتتاحية أمام أوكلاند سيتي ليتأهل إلى نصف النهائي أمام ريال مدريد بطل أوروبا.

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