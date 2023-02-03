استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية برقم الجلوس

نستعرض ما يلي: موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة القليوبية مع رقم الجلوس وكذلك رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة القليوبية وكذلك توزيع الدرجات على الصف الثالث الاعدادي 2023 الفصل الأول.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية برقم الجلوس

وبحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ورابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية المحافظة ستكون برقم الجلوس.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القليوبية الترم الأول

قالت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القليوبية بداية أو منتصف الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

أكد مصدر مسئول في مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، استمرار العمل في تصحيح الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023، وتم الانتهاء من التصحيح في بعض المواد، بينما يجري تصحيح بعض المواد الأخرى للحصول علي النتيجة اضغط هنا.

توزيع درجات المواد الصف الثالث الإعدادي 2023

يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية، من 280 درجة يتم تقسيمها بواقع 14 درجة لكل ترم دراسي، وتكون درجة النجاح فى نهاية العام من 140 درجة بنسبة 50%.

توزيع درجات المواد الشهادة الإعدادية – الترم الأول

يأتي توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات المواد الصف الثالث الإعدادي 2023 - نهاية العام

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الإجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.