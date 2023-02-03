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أضبط: تردد قناة الرحمة 2023 Al Rahma TV على النايل سات بجودة عالية

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قناة الرحمة
قناة الرحمة

نعرض عليكم تردد قناة الرحمة الجديدة 2023 على نايل سات وعرب سات، قناة الرحمة بجودة HD، وهي من القنوات الفضائية الدينية الشهيرة وبحثت كثيرا عن قدرتها على فرضها بقوة على القنوات الأخرى، في السطر التالي من موقع الفجر سيظهر لك مزيد من التفاصيل حول تردد قناة الرحمة الفضائية التي تعد من أشهر القنوات الفضائية في الوقت الحالي.

انتشرت هذه القناة الفضائية الدينية المسماة رحمة على نطاق واسع وبقوة وأصبحت من أشهر القنوات الفضائية في وقت قياسي حيث شاهدها الملايين ويتابعونها، وتأتي معظم مشاهداتها من وزارة شمال شرق إفريقيا والدول العربية. حققت دول الخليج نجاحًا كبيرًا في فترة زمنية قصيرة بسبب محتواها الغني.

تواصل قناة الرحمة الفضائية بث برامجها الدينية على مدار اليوم (24 ساعة). في الجدول أدناه ستجد بيانات التردد الجديد Mercy 2023 على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات.

تردد قناة الرحمة الجديد 2023

القمر الصناعينايل ساتعرب سات
التردد1087412149
الاستقطابعمودي Vأفقي H
الترميز2749027500
تصحيح الخطأ5/63/4

بيانات تردد الرحمة 2023 الجديد على نايل سات hd

  • القمر الصناعي للقناة: نايل سات.
  • تردد واستقطاب القناة: 10874 عمودي (V).
  • معدل ترميز القناة: 27490.
  • معامل التصحيح: 5/6.

بيانات تردد الرحمة عرب سات hd 2023 الجديد

  • القمر الصناعي للقناة: عرب سات.
  • تردد واستقطاب القناة: 12149 – أفقي (H).
  • معدل ترميز القناة: 27500.
  • معامل التصحيح: 3/4.
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