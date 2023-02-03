أضبط: تردد قناة مصر MBC الجديد 2023 على القمر الصناعي نايل سات وعربسات
تردد قناة ام بي سي مصر 2023 الجديدة، نايل سات وعرب سات، دخلنا شهر رمضان المبارك، تعد قناة mbc الفضائية من أهم القنوات وأكثرها بحثًا خلال شهر رمضان بسبب البرامج والمسلسلات الرمضانية.
تردد قناة mbc مصر HD
نظرا لاختلاف قناة mbc بين القنوات الموجودة والبرامج المحددة جدا التي تقدمها فإنها تطمح لمنحها أفضل جودة من خلال تغيير التردد باستمرار حتى يحصل المشاهدون على أفضل صورة وأفضل قناة تبثها والقناة تحرص باستمرار على تذكير مشاهديها بتغييرات التردد من خلال الإعلان باستمرار عن ترددات جديدة على قنوات mbc. إليكم ترددات قناة ام بي سي مصر الجديدة على النايل سات:
تردد قناة mbc مصر 1
قناة ام بي سي مصر من القنوات المصرية الشهيرة بعد مجموعة قنوات mbc، بثت على النايل سات عام 2012، تبث جميع البرامج والمسلسلات المصرية، سنطلق تردد جديد ليتمكن الراغبين من مشاهدة المسلسلات المصرية والاستمتاع بها دون انقطاع أو تجربة مشوهة.
تردد قناة mbc مصر
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11470 – 11559
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|الجودة
|SD
برامج قناة mbc مصر
تتميز قناة mbc بتقديم عدة برامج مميزة وهادفة المشاهدين ومنها ما يلي:
- البرنامج الرياضي صدى الملاعب حيث يقوم بعرض الاخبار الرياضية التي تحدث على مدار الأسبوع.
- برنامج المنوعات ذا فويس ذلك البرنامج الذي حصد أعلى نسبة مشاهدة، حيث يتابعه الكثير من المشاهدين في العالم.
- برنامج الصدمة وهو برنامج جميل يقدم محتوى هادف.
- برنامج كلام نواعم وهو برنامج نسائي شهير.
- كما تحرص القناة على التميز من خلال إذاعة مجموعة من المسلسلات الجديدة التي تعرض لأول مرة وخاصة في شهر رمضان المعظم.
- بالإضافة إلى برامج الأطفال التي تهتم القناه بعرض مجموعة من البرامج المميزة الخاصة بهم من خلال القناة المخصصة لهم.