ads

أضبط: تردد قناة مصر MBC الجديد 2023 على القمر الصناعي نايل سات وعربسات

منوعات
تردد قناة مصر MBC
تردد قناة مصر MBC الجديد

تردد قناة ام بي سي مصر 2023 الجديدة، نايل سات وعرب سات، دخلنا شهر رمضان المبارك، تعد قناة mbc الفضائية من أهم القنوات وأكثرها بحثًا خلال شهر رمضان بسبب البرامج والمسلسلات الرمضانية.

تردد قناة mbc مصر HD

نظرا لاختلاف قناة mbc بين القنوات الموجودة والبرامج المحددة جدا التي تقدمها فإنها تطمح لمنحها أفضل جودة من خلال تغيير التردد باستمرار حتى يحصل المشاهدون على أفضل صورة وأفضل قناة تبثها والقناة تحرص باستمرار على تذكير مشاهديها بتغييرات التردد من خلال الإعلان باستمرار عن ترددات جديدة على قنوات mbc. إليكم ترددات قناة ام بي سي مصر الجديدة على النايل سات:

تردد قناة mbc مصر 1

قناة ام بي سي مصر من القنوات المصرية الشهيرة بعد مجموعة قنوات mbc، بثت على النايل سات عام 2012، تبث جميع البرامج والمسلسلات المصرية، سنطلق تردد جديد ليتمكن الراغبين من مشاهدة المسلسلات المصرية والاستمتاع بها دون انقطاع أو تجربة مشوهة.

تردد قناة mbc مصر

القمر الصناعينايل سات
التردد11470 – 11559
معدل الترميز27500
الاستقطابأفقي
معامل تصحيح الخطأ5/6
الجودةSD

برامج قناة mbc مصر

تتميز قناة mbc بتقديم عدة برامج مميزة وهادفة المشاهدين ومنها ما يلي:

  • البرنامج الرياضي صدى الملاعب حيث يقوم بعرض الاخبار الرياضية التي تحدث على مدار الأسبوع.
  • برنامج المنوعات ذا فويس ذلك البرنامج الذي حصد أعلى نسبة مشاهدة، حيث يتابعه الكثير من المشاهدين في العالم.
  • برنامج الصدمة وهو برنامج جميل يقدم محتوى هادف.
  • برنامج كلام نواعم وهو برنامج نسائي شهير.
  • كما تحرص القناة على التميز من خلال إذاعة مجموعة من المسلسلات الجديدة التي تعرض لأول مرة وخاصة في شهر رمضان المعظم.
  • بالإضافة إلى برامج الأطفال التي تهتم القناه بعرض مجموعة من البرامج المميزة الخاصة بهم من خلال القناة المخصصة لهم.
تردد قناة mbc تردد قناة MBC مصر تردد قناة ام بي سي مصر تردد قناة ام بي سي مصر mbc masr تردد قنوات mbc تردد قناة ام بي سي مصر mbc masr الجديد تردد قناة mbc max تردد mbc تردد قناة mbc دراما تردد قناة ام بي سي مصر الجديد تردد قناة mbc 4 تردد قناة mbc اكشن تردد قناة mbc بوليود تردد قناة mbc على نايل سات قناة ام بي سي مصر تردد قناة mbc 5 تردد قنوات mbc الجديد التردد الجديد لقناة ام بي سي مصر

الأكثر قراءة

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي.. يلا شوت

1st half live بث مباشر النصر والفتح Stream || مشاهدة مباراة الفتح ضد النصر جودة عالية تويتر twitter

مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر في الدوري السعودي اليوم.. يلا شوت

عاجل.. البنك المركزي يبحث رفع أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالى الأمريكي اليوم الخميس

بث مباشر الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم الأربعاء 1-2-2023 دون تقطيع يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية

عاجل.. مفاجأة غير متوقعة بشأن قيد صفقات الزمالك الجديدة

بث مباشر النصر والفتح تعليق عربي SSC || مشاهدة مباراة الفتح ضد النصر جودة عالية HD رابط يوتيوب Twitter

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية - يلا شوت