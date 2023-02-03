الرابط الرسمي.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023.. يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عن مظهر وربط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، حيث ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في العديد من المحافظات بعد أن وافق المحافظون على بعض نتائج الشهادة الإعدادية، حيث سيتم خلال أيام قليلة الموافقة على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية وسيتم الإعلان عنها رسميًا لنتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية عبر الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023

للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية بعد اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية رسميًا خلال أيام، ويتم الإعلان عن درجات الطلاب والطالبات للشهادة الإعدادية، عبر الرابط الرسمي لنتائج الطلاب.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

ستتيح مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القليوبية عبر هذا الرابط من هنـــا.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية

للاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الأول من خلال هذه النقاط

_ ادخل على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية عبر رابط مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القليوبية من هنا

_ نتيجة الشهادة الإعدادية

_ دون رقم الجلوس الخاص بالطالب

_ عرض النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية

وذلك في اطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية سماح ابراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بتفقد اللجان الخاصة بوزارة التربية والتعليم بالقليوبية. تقييم درجات المرحلة الإعدادية، للتحقق من سير العمل داخل اللجان، وشرح الحاجة إلى مراعاة الدقة والجودة والانضباط في العمل. لصالح طلابنا، والالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وشدد على تنفيذ التعليمات الأمنية، وعدم إحضار هاتف محمول، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية داخل الغرف، وعدم التدخين إطلاقًا داخل الغرف اللجنة والنظافة والتهوية والإضاءة الجيدة.

وجدير بالذكرأن امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية كانت داخل ٤٤٥ لجنة امتحانية بإجمالي ١١٤ ألف و٩٥٠ طالب وطالبة موزعين بالإدارات التعليمية على مستوى محافظة القليوبية.