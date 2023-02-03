محدث: تردد قناة ازدهار سبورت aea sport الناقلة لكأس العالم للأندية ومباريات الأهلي

في أوائل فبراير 2023، ظهرت مجموعة جديدة من القنوات الفضائية تسمى ازدهار عبر أقمار نايل سات، معلنة أنها ستبث بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ولم يعلن الفيفا أن أي من القنوات التي تبث عبر النايل سات سيكون لها حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية التي سيستضيفها المغرب.

مع انطلاق المباريات ضد الأهلي وأوكلاند سيتي بنيوزيلندا، أعلنت القناة عبر حساباتها وشاشاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المباراة ستذاع على الهواء مباشرة.

إذا حصلت القناة على حقوق البث، فستصبح الخيار الأول لعدد كبير من المشاهدين في الدول العربية. لأنه على النايل سات لا توجد قناة للمباراة.

تردد قناة ازدهار الناقلة لكأس العالم للأندية

باقة ازدهار ظهرت على النايل سات بمجموع سبع قنوات، هي: AEA One TV – AEA Sport +1 – AEA Sport +2 + AEA Drama – AEA Kids – AEA Shia – AEA Music.

ويمكن استقبال تلك القنوات عبر نايل سات باستخدام التردد 11636، استقطاب أفقي، بمعدل ترميز 27500.

وقد بدأت القناة بالفعل ببث البطولة على قناة ازدهار الأولى AEA ONE ويمكنها استقبال برامج أخرى على أجهزة استقبال HD فقط.