نشاط فني مكثف للمايسترو هاني فرحات (صور)

حالة كبيرة من النشاط الفني والنجاحات المتواصلة يعيشها المايسترو هاني فرحات حيث استطاع بموهبته الإستثنائية أن يقدم مجموعة من أقوى وأنجح الحفلات مع أهم نجوم ونجمات الوطن العربي خلال الأسابيع الأخيرة ليكون خير سفير للثقافة المصرية في الدول العربية.

وبدأ فرحات، بحفل (بعض من ذكرياتي) قدم خلاله أعمال الشاعر الأمير تركي بن عبد الرحمن بمنطقة الدرعية وقاد الأوركسترا بمفرده مع ست نجمات وهن أصالة،نوال، انغام ، داليا مبارك ،أميمة طالب،رولان ".



تلاها عدد من الحفلات المميزة

منها حفل (تريو نايت )في رأس السنة بمشاركة ضخمة لأبرز النجوم ثم حفل صوت الأرض للنجم السعودي الراحل ( طلال مداح) والتي شارك فيها أكبر نجوم الوطن العربي قدموا خلالها أغنيات الفنان الراحل، كما شارك في حفل توزيع الجوائز الكبير (joy awards)



ويستمر فرحات في تحقيق مزيد من النجاحات مع النجمة الكبيرة أنغام فبعد النجاح الكبير الذي حققه معها في حفل الكويت يستعد اليوم لإحياء حفلها الأول في القاهرة،وهو الحفل الذي سيقام بمسرح الماركية وسط إقبال جماهيري كبير لجمهور أنغام،كمايستعد أيضا للعديد من المفاجآت مع النجوم العرب خلال شهر فبراير ".