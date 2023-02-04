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عاجل.. حملة استدعاء لسيارات المنصور بعد اكتشاف عيوب تهدد أمان السائقين

الاقتصاد
استدعاء الانواع من
استدعاء الانواع من سيارات منصور بالسوق المحلي

كشف  جهاز حماية المستهلك، اليوم  السبت عن حملة استدعاء واسعة لعدد من السيارات  بالسوق المحلي للوكيل  المنصور بعد الكشف عيوب خطيرة تهدد أمان السائقين.

  

وقال جهاز حماية المستهلك في بيانا له، إنه سيتم استدعا بعض انواع السيارات للوكيل المنصور للسيارات وشركة استلانتيس العالمية، وذلك  للعمل  على فحصها والكشف علي الوسائد الهوائية وتغييرها إذا لزم الأمر.  

 

ووتمثل ماركات السيارات التى سيتم استدعائها  كلا من أوبل استر H، وأوبل فكترا C.

 

واشار الجهاز إلى أن هذا يأتى ذلك  في إطار الإطمئنان علي جودة، وفاعلية المنظومة، وحرصًا من جهاز حماية المستهلك على  أمن سلامة المُستهلكين دائما كإجراء وقائى، موضحا أن على ملاك تلك الأنواع  التى سيتم استدعائها الاتصال على رقم 《 16424》 وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتهم من ضمن حملة الإستدعاء، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في اقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها،وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل.

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