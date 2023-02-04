قطاع العقارات الأكثر تداولا بالبورصة خلال تعاملات الاسبوع

تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الأكثر تداولا بالبورصة خلال تعاملات الاسبوع الماضي، والتى حقق فيها راسمال السوقي خسائر بقيمة 38 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي قيم تداولات قطاع العقارات نحو 2.2 مليار جنيه دون صفقات مستحوذة على نسبة 20.6% من إجمالي قيم التداولات في السوق، تلاه قطاع البنوك بقيم تداولات 1.9 مليار جنيه، ثم قطاع خدمات المالية الغير مصرفية بقيم تداولات 1.5 مليار جنيه.

وفي المركز الرابع جاء قطاع “ موارد اساسية ” بقيم تداولات 1.25 مليار جنيه، ثم في المركز الخامس قطاع اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيم تداولات 1.14 مليار جنيه.

وكانت البورصة المصرية خسرة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي نحو 38 مليار جنيه في راسمالها السوقي تحت ضغوط من عمليات جني الارباح بعد تجاوزه مستويات التريليون جنيه لأول مرة في تاريخه ليتراجع إلى 1.044 مليار جنيه مقارنة بمستويات 1.082 الاسبوع السابق.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 3.19% إلى 16255.73 نقطة، وانخفض المؤشر ايجي أكس 70 متساوي الاوزان بنسبة 6.33% إلى 2840.16 نقطة بعدما كان استهل تعاملات الاسبوع عند مستويات 3031.99 نقطة، وتراجع المؤشر الاوسع نطاقا “ egx100” بنسبة 6.05% إلى مستويات 4259.93 نقطة.