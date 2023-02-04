الاسطورة لايف مشاهدة مباراة إيفرتون وآرسنال بث مباشر 04-02-2023 الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة إيفرتون وأرسنال، لقاء جديد بين فريق أرسنال وإيفرتون في مباريات الأسبوع الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام مساء السبت 4 فبراير 2023 في ملعب جوديسون بارك، وعدد كبير من المتابعين هم ابحث عن رابط لمشاهدة مباراة ارسنال وايفرتون ومعلق المباراة وقنوات الناقلة وهذا ما سنراجعه لكم خلال هذا المقال فتابعونا.

مشاهدة مباراة إيفرتون وأرسنال

يستعد فريق أرسنال لمواجهة منافسه والفوز عليه، وهو عازم على تحقيق نتيجة إيجابية تقربه من انتزاع لقب البطولة، خاصة بعد أن احتل صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، وهو جمع الفريق من خلال مشاركته في 19 مباراة. فاز أرسنال بـ16 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر في مباراة واحدة، وكانت آخر مباراة للفريق عندما فاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين لمانشستر يونايتد. وسجل الهدفين الأول والثالث إيدي نيكيتا في الدقيقتين 24 و90 فيما سجل بوكابو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 53 من المباراة.

تابع مباراة آرسنال وإيفرتون بث مباشر، ويتواجد فريق إيفرتون في المركز التاسع عشر “قبل الأخير” في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة جمعها الفريق من خلال 20 مباراة، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق الفوز إلا خلال 3 مباريات وتعادل في 6 مباريات وكانت الخسارة حاضرة في 11 مباراة أخرى، يسعى الفريق أن يحصد نقاط جديدة حتى يتمكن من تحسين مركزه في جدول الترتيب، وكانت المباراة الأخيرة للفريق عندما تعثر أمام وست هام يونايتد بهدفين مقابل لا شئ يوم السبت الماضي.

معلق مباراة آرسنال وإيفرتون والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة الحكم لمباراة آرسنال وإيفرتون في تمام الساعة 03:30 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 02:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع المباراة على قناة beIN 4K على أن تكون المباراة بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.