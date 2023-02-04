كورة اون لاين مباراة آرسنال بث مباشر.. مشاهدة مباراة آرسنال وإيفرتون اليوم بث مباشر يلا شوت لايف

مباراة آرسنال وإيفرتون (Arsenal vs Everton)؛ لقاء يتجدد ليجمع فريقين على طرفي النقيض لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023. حيث يخوض فريق البلوز تنافسًا قويًا مع المدفعجية الأرسنالي اليوم 4 فبراير في مباراة آرسنال وإيفرتون ضمن إطار تحديات الأسبوع الثاني والعشرين لبطولة البريميرليج بالمملكة المتحدة. فما هي تفاصيل اللقاء وموعده وتشكيل كل فريق؟

مشاهدة مباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

مباراة آرسنال وإيفرتون اليوم السبت هي أول مواجهة تجمع بين آرسنال وإيفرتون هذا الموسم؛ ويبحث متابعي ومشجعي كرة القدم الإنجليزية، والمهتمين بنتائج مواجهات البطولة الحالية بالدوري الممتاز عن كيفية مشاهدة اللقاء. يقدم لك موقع الفجر الرياضي كافة المعلومات التي تود معرفتها حول المباراة، وكذلك مباريات الدوري الإنجليزي الأخرى، وكذلك مختلف الدوريات والبطولات التي يشهدها موسم 2023 لكرة القدم المحلية والعالمية.

يتجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال Arsenal لمواجهة نظيره إيفرتون اليوم السبت بتاريخ 4-2-2023 باللقاء المرتقب الذي يجمعهما وجهًا لوجه، داخل ملعب غوديسون بارك بمدينة ليفربول شمال غرب إنكلترا. كما يبدء الموعد المحدد لبدء مباراة آرسنال ضد ايفرتون في الأوقات التالية:

تشكيل فريق آرسنال المتوقع في مواجهة إيفرتون اليوم

خطة التشكيل المتوقعة لفريق أرسنال ضد ايفرتون وخلفية حمراء خفيفة مع بعض اللاعبين ومدرب الفريق



قاد ميكيل أرتيتا مدرب نادي أرسنال فريقه إلى قمة الدوري الانجليزي الممتاز بنجاح (Success)، ويتطلع لتحقيق الفوز رقم 100 على إيفرتون منذ بداية دوري كرة القدم الإنكليزي بالعام 1888. حيث تعد حصيلة 99 انتصارًا مقابل خصم واحد رقمًا قياسيًا. كما أنه قد يبدأ فريق المدفعجية بالتشكيل التالي عند انطلاق موعد مباراة إيفرتون وأرسنال:

حارس المرمى مات تيرنر

خط الدفاع غابرييل – هولدينج – تومياسو – تيرني

الوسط فييرا – ساكا – بارتي – تشاكا

الهجوم نيكيتاه – تروسارد

التشكيل المحتمل لفريق إيفرتون ضد أرسنال

التشكيل المتوقع لفريق إيفرتون أمام آرسنال في مباراة اليوم بالدوري الإنجليزي وخلفية لاعبي الفريق بالملعب

حقق فريق التوفيز فوزًا في ثلاثة من أربع مباريات هي الآخيرة له مقابل الجانرز، ويتطلع للفوز أثناء مباراة اليوم وتعزيز منطقة الدفاع لتحسين وضعه والصعود من منطقة الهبوط بجدول الدوري الإنجليزي. فقد يعلن فرانك لامبارد مدرب فريق التوفيز عن الشكل التالي لبدء مباراة Arsenal vs Everton:

حراسة المرمى جوردان بيكفورد

المدافعون ياري مينا – كودي – تاركوفسكي – كولمان – فيتالي

خط الوسط أمادو – إدريسا غي – ديماراي

هجوم إووبي – ليوين

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وإيفرتون بالدوري الانجليزي 2023

قنوات نقل وإذاعة مباراة إيفرتون ضد أرسنال وخلفية سوداء وحمراء مع شعارات الناديين والقناة

تعتبر قنوات بي إن سبورتس (beIN Sports) القطرية الرياضية هي الناقلة لمباريات البريميرليج التي تبث مباراة اليوم، وذلك بإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. حيث يمكنك متابعة مجريات التنافس بين الفريقين في مباراة أرسنال وإيفرتون من خلال مشاهدة حية اليوم 4 فبراير الدوري الممتاز، عن طريق ضبط تردد قناة بي إن سبورت بريميوم 1 الرئيسية بتقنية ال HD.

ترتيب فريقي ايفرتون وارسنال بجدول Premier League

يحتل آرسنال قمة ترتيب جدول بطولة البريميرليغ هذا الموسم برصيد 50 نقطة، وآخر 4 مباريات له بالدوري الممتاز قد فاز فيها على مانشستر يونايتد 3-2، وانتصر على توتنهام بنتيجة 2-0، وكذلك مباراة برايتون بنتيجة 4-2. كما تعادل بالسلب مع نيوكاسل يونايتد.

أما إيفرتون فهو بالمرتبة ال 19 جامعًا رصيد 15 نقطة، خاسرًا في آخر 3 مباريات له، ومتعادلًا مع مان سيتي 1-1. ليشهد مستواه تراجعًا ملحوظًا منذ بداية البطولة بالموسم الحالي.

من الفائز في اللقاء الأخير بين آرسنال وإيفرتون بالدوري الإنجليزي؟

ارسنال هو الفائز في آخر مواجهة مع ايفرتون، بتاريخ 22 مايو 2022 بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

ماذا عن الغيابات في مباراة آرسنال وإيفرتون اليوم 4 فبراير 2023؟

يغيب عن ايفرتون بسبب الإصابات كلٍ من: مايكل كين، ناثان باترسون، أندريس داريل، جيمس جارنر. أما آرسنال فلا يشكو من غيابات.

ما هي النتيجة المتوقعة لمباراة إيفرتون ضد أرسنال اليوم؟

المتوقع فوفز آرسنال 3-1 أمام نظيره ايفرتون.

ما هي أكثر النتائج شيوعًا خلال مواجهات Arsenal vs Everton؟

النتيجة الشائعة بين آرسنال وايفرتون هي 2-0، فقد انتهت 9 مباريات بها.

بهذا القدر نكون قد جمعنا أبرز ما تدور حوله مباراة آرسنال وإيفرتون القادمة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. فمن المنتظر أن يلتقي فريق أرسنال ليتواجه مع إيفرتون اليوم 4-2-2023 ويشهد تحدي Arsenal vs Everton جمهور ضخم مع ترقب لنتيجة مباراة الفريقين القادمة. كما تعرفنا على الموعد الرسمي لبث وبدء اللقاء والقنوات الناقلة التي تعرض مشاهدة مباراة ارسنال وإيفرتون.