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كورة ستار بث مباشر مباراة ارسنال وايفرتون لايف رابط يلا شوت مشاهدة مباراة ارسنال اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يدخل فريق أرسنال ضيفا ثقيلا على نظيره إيفرتون، في مباراته اليوم السبت، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف من عصرًا، على ملعب "جوديسون بارك"، في مواجهة صعبة بالجولة الثانية والعشرين من البريميرليج.

القنوات الناقلة
ومن المقرر أن تذاع مباراة  أرسنال وإيفرتون عبر قناة beIN Sports premium 1، بصوت المعلق عصام الشوالي.

ترتيب ارسنال وايفرتون في الدوري الإنجليزي
يتصدر فريق ارسنال جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 50 نقطة،فيما يتواجد فريق ايفرتون في المركز التاسع عشر في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

تصريحات مارتينيلي 
وقال مارتينيلي، بعد تمديد تعاقده، في تصريحات لموقع الرسمي لـ أرسنال: "أشعر بالدهشة، أنا سعيد حقًا بالحصول على العقد الجديد". "أريد أن أبذل قصارى جهدي للفريق وللمشجعين أيضًا، لأرد الجميل لهم وأجعلهم فخورين.

وأضاف: "لقد قلتها عدة مرات، أنا أحب كل شيء عن آرسنال أحب المدينة وأحب زملائي في الفريق وأحب المشجعين وأحب النادي وسأبذل قصارى جهدي من أجل نادي كرة القدم هذا ".

وتابع: "لقد قطع جابي شوطًا طويلًا منذ وصوله لأول مرة إلى إنجلترا منذ ثلاث سنوات ونصف، ويضحك عندما يفكر في مدى تغير الأشياء منذ أن قدم لأول مرة في لندن كولني.

وواصل: "أتذكر أنني كنت متوترة للغاية ولم أستطع التحدث بكلمة واحدة باللغة الإنجليزية!" لقد تقهقه. "الوضع أسوأ لأنك لم تستطع التحدث مع الرجال وأتذكر أنني لم أفهم أي شيء قاله لي الرجال.

للدخول إلى صفحة البث المباشر لمشاهدة المباراة <<اضغط هنا>>

لمشاهدة البث المباشر لمباراة "أرسنال وإيفرتون" ((اضغط هنا)) 

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