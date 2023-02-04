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بث مباشر كورة لايف مباراة الإتحاد والطائي في الدوري السعودي موسم 2023

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستضيف ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي مباراة قوية بين الاتحاد والطائي، ضمن مباريات الدور الخامس عشر من دوري روشان السعودي الموسم 2022-2023.

يدخل الاتحاد المباراة بينما يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة، بينما يحتل الطائي المركز التاسع برصيد 18 نقطة.

ما موعد مباراة الاتحاد والطائي في دوري روشان السعودي؟

موعد مباراة الاتحاد الطائي في الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي اليوم السبت 4 فبراير 2023 على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.

توقيت مباراة الاتحاد والطائي في دوري روشان السعودي

وستصدر صافرة انطلاق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من حياة بطولة دوري روشان السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن السعودي 2022-2023 

تنقل احداث اللقاء عبر شبكة قنوات SSC،  الحاصلة على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

تشكلية نادي الأتحاد المتوقعه وترتيبه

بعد الأنتصارات المتتالية للنمور والتوزيع بكأس السوبر السعودي والأداء الممتاز للعميد، لا نتوقع تغيير في الصورة ومع ذلك، يجب أن يكون الطائي على عين على تحدي عدوه الاتحاد؛ الذي يلعب على أرضه وداخل جمهوره، لذلك نتوقع أن يقوم مدرب الاتحاد بتشكيلة جديدة.

للدخول إلى صفحة البث المباشر لمشاهدة المباراة <<اضغط هنا>>

لمشاهدة البث المباشر لمباراة " الاتحاد وإيفرتون" ((اضغط هنا)) 

حارس المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: مهند الشنقيطي، زكريا هوساوي، أحمد حجازي،أحمد شراحيلي.

خط الوسط: برونو هنريكي، طارق حامد، عبدالرحمن العبود، هيلدر كوستا، كورنادو.

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

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