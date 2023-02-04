رابط تسجيل قراءة الغاز ناتجاس وبتروتريد 2023 وطرق السداد

تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023، يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عن التسجيل في فاتورة العداد، ويمكن لجميع المواطنين الاستفسار عن فاتورة الغاز من خلال رابط شركة الغاز بتروريد لمعرفة الاستهلاك، وهي يمكن معرفة طريقة الاستعلام عن قراءة الغاز من خلال مجموعة من الخطوات، ويمكن التعرف عليه من خلال هذا المقال.

قراءة الغاز بتروتريد 2023

وأعلنت شركة بتروارد أنها تلقت قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023، حيث بدأ التسجيل في الأول من فبراير 2023، وسيكون ذلك في الأول من كل شهر، والاستعلام عن الفاتورة وإدخالها قراءة العداد، بينما تم تحديد الفترة من السادس إلى الثلاثين كل شهر وذلك لسداد الفواتير الشهرية من خلال الوسائل المعتمدة لتسهيل سداد العملاء للفواتير الشهرية، ويمكن لجميع المواطنين دفع فاتورة الغاز من خلال موقع الشركة الإلكتروني باستخدام بطاقة الائتمان، بالإضافة إلى ذلك يمكن الدفع يتم الدفع من خلال محافظ إلكترونية منتشرة في جميع المناطق والمحلات التجارية وأكشاك الشوارع، بالإضافة إلى أن الدفع يمكن أن يتم عن طريق مكاتب البريد خلال ساعات العمل الرسمية.

رابط قراءة الغاز بتروتريد 2023

الجدير بالذكر أنه يمكن لجميع المواطنين الآن الاستعلام بسهولة عن فاتورة الغاز، وكذلك الدفع إلكترونيًا للتسهيل على المواطنين، ويتم ذلك من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة: