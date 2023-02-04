أضبط: تردد قناة ssc sport 1 hd 2023 علي النايل سات وبدر سات الناقلة لمباراة الهلال والوداد

تردد قناة ssc sport 1 hd على قناة الرضا السعودية نايل سات هي إحدى القنوات الرياضية التابعة لشبكة القنوات السعودية، والتي يتم من خلالها بث مختلف المسابقات والمسابقات والبطولات الرياضية السعودية أو الدولية. يمكنك الحصول على أفضل قنوات البث عن طريق تحميل ترددات جديدة على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة ssc الرياضية في السعودية 2023

يمكنك ضبط تردد قناة SSC Sport 1 HD على النايل سات لتتبع أعلى مباراة من خلال ضبط جهازك على:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ssc على قمر بدر سات

تردد قناة ssc3 على قمر نايل سات لمشجعي كرة القدم الراغبين في مشاهدة دوريات كرة القدم الدولية والمحلية يمكن تحميل باقة قناة ssc الرياضية على القمر الصناعي بدر سات عبر: