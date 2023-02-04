استقبل الآن.. تردد قناة ازدهار العراقية 2023 نايل سات aea مباراة الهلال السعودي ضد الوداد المغربي في كأس العالم للأندية

يبحث عدد كبير من عشاق كرة القدم الآن عن التردد الجديد لقناة ازدهار الرياضية العراقية الجديدة، والتي تعمل على تقديم مباريات كأس العالم للأندية التي تلعب على التراب المغربي في دولة المغرب، وتعمل هذه القناة على تقديم المباريات مجانا. دون أي اشتراك وبجودة عالية جدًا، حيث أنها تقدم عددًا كبيرًا من المباريات المحلية والدولية والمباريات المشفرة، كما أنها شبكة قنوات مميزة تقدم محتوى ممتعًا للجماهير، تتكون قنوات ازدهار من قنوات AEA Sport 1، AEASport 2، وأيضًا AEA Kids.

قناة ازدهار العراقية 2023 نايل سات

تبث قناة ازدهار العراقية عرضا لعدد كبير من المباريات المهمة والقوية التي ظهرت في الفترة الاخيرة واوضحت عرض جميع مباريات المونديال للاندية وتقام اليوم واحدة من العيار الثقيل جدا وهو ما يجلب معا الهلال السعودي ضد الوداد المغربي اليوم، والتي تبدأ في تمام الساعة 5:30 مساءًا بتوقيت السعودية، 4:30 مساءًا بتوقيت مصر، 5:30 مساءًا بتوقيت فلسطين، 5:30 مساءًا بتوقيت الأردن، 5:30 مساءًا بتوقيت سوريا، 5:30 مساءًا بتوقيت لبنان، 5:30 مساءًا بتوقيت العراق، وتعد قناة ازدهار من القنوات المفتوحة والمجانية التي تقوم بتقديم المباريات علي مدار 24 ساعة دون حدوث توقف أو انقطاع.

تردد قناة ازدهار العراقية aea sport سبورت نايل سات 2023

التردد الجديد للقناة: 11636.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

طريقة ضبط التردد

أولًا، حدد الإعدادات، ثم حدد رمز "تثبيت".

ثانيًا، اختر إضافة زر تردد.

دخول التردد الجديد لقناة الازدهار العراقية وباقي البيانات الجديدة.

تحديد نوع القمر الصناعي وهو نايل سات.

انقر فوق أيقونة البحث، ثم حدد حفظ.

وبذلك تم استقبال القناة على الريسيفر ويمكنك مشاهدتها بكل سهولة ومتابعة جميع المباريات والبطولات المحلية والعالمية بجودة عالية.



