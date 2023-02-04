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‘‘ برقم الجلوس ‘‘ رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 بمحافظة الغربية

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022/2023 بمحافظة الغربية يبحث عنها آلاف طلاب المحافظة، حيث تم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2022/2023 في عدد من المحافظات، والنتيجة تمت الموافقة عليها في كل محافظة بعد الانتهاء من عمليات المراجعة الخاصة بالتصحيح ومراقبة الدرجات في مديريات التربية والتعليم في كل محافظة.

استمرارًا من بوابة الفجر لتقديم الخدمات وروابط النتائج للطلاب، نقدم لكم أدناه تاريخ نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2023، ورابط الاستعلام للاستعلام عنها برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، بالإضافة إلى لتفاصيل توزيع الدرجات للفصل الدراسي الأول.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الغربية

وبخصوص موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2023 أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد صدور نتائج تحويل الفصول والشهادات للفصل الدراسي الأول 2022/2023.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن نتائج تحويل الفصول والشهادات الإعدادية، كحد أقصى، خلال الأسبوع الثاني من إجازة منتصف العام 2022/2023، وبالتالي موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2023، سيكون هذا الأسبوع خاصة بعد إعلان القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي. 

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم 2022/2023 بمحافظة الغربية

وعلى رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي 2022/2023 بمحافظة الغربية يتم تحميل نتائج الصف الثالث الاعدادي على البوابة الالكترونية لكل محافظة وبذلك تكون نتيجة الصف الثالث اعدادي الفصل الأول في سيتم إرفاق الغربية بالبوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية، ويمكن للطلاب الاستفسار عنها برقم المقعد فور اعتماده رسميًا، من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية من هنــــــــــــــــا.
  • الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.
  • كتابة رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة.

 

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