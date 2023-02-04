ظهرت حالًا نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية الترم الأول 2023 برقم الجلوس عبر بوابة محافظة الغربية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في محافظة الغربية، وأيضًا رابط نتيجة الشهاداة الإعدادية بالغربية، وكذلك توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الغربية

أكدت مصادر مطلعة في مديرية التربية والتعليم بالغربية، أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية الفصل الأول سيكون برقم المقعد قبل منتصف الأسبوع المقبل، وستكون نتيجة الصف الثالث الإعدادي أن تكون متاحة على الموقع الإلكتروني لمحافظة الغربية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الغربية

يمكنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الغربية من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية عبر الرابط التالي: نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية.

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن عدد طلاب الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة الغربية هذا العام بلغ 89.296 طالب وطالبة تقدموا للامتحانات في 407 لجان، بالإضافة إلى 1200 طالب وطالبة في محافظة الغربية. نظام المنزل، بإجمالي 90496 طالب وطالبة.

بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية بمحافظة الغربية 1978 طالبًا وطالبة تقدموا لامتحانات السنة الإعدادية الثالثة في 15 لجنة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023

نستعرض فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2023، الترم الأول، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، ويكون النجاح من 140 درجة، وتُوزع درجات الامتحان عن الفصلين الدراسيين بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية – الترم الأول

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات المواد الصف الثالث الإعدادي 2023

يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية، من 280 درجة يتم تقسيمها بواقع 14 درجة لكل ترم دراسي، وتكون درجة النجاح في نهاية العام من 140 درجة بنسبة 50%.

توزيع درجات المواد الشهادة الإعدادية – الترم الأول

يأتي توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات المواد الصف الثالث الإعدادي 2023- نهاية العام

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الإجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.