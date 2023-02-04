ظهرت الان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 محافظة الغربية برقم الجلوس

نتيجة شهادة الاعدادية بمحافظة الغربية 2022/2023، يبحث عنها آلاف الطلاب في المحافظة حيث أصدرت عدة مقاطعات نتيجة شهادة الاعدادية للفصل الثالث 2022/2023، ويتم تصحيح النتائج والإشراف عليها بعد استكمال مكاتب التعليم بالمحافظة. في كل مقاطعة بعد عملية مراجعة الدرجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية بالاسم

فيما يتعلق بمواعيد نتائج شهادة Western Foundation 2023، أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تواريخ التحويل للفصل الدراسي الأول 2022/2023 ونتائج الشهادة.

صرح وزير التربية والتعليم أن نتائج شهادة التحويل والدراسات التأسيسية سيتم الإعلان عنها في الأسبوع الثاني من إجازة منتصف العام 2022/2023 على الأكثر، بحيث يتم إصدار تاريخ نتائج شهادة الدراسات التأسيسية الغربية لعام 2023 بعد هذا الأسبوع خاصة القاهرة والجيزة وغيرها تنشر العديد من المحافظات نتائج دورات الصف الثالث الإعدادية لطلاب الصف الثالث.

رابط مديرية التربية والتعليم محافظة الغربية

قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة كلبيا، إن عدد طلاب الشهادة العامة للبجروت وصل إلى 89.296 هذا العام، ويتقدمون للامتحانات من 407 مجالس، وبلغ عدد الطلاب في نظام المنزل 1200 طالب، وعدد الطلاب للدراسة. - وصلت شهادة الإعداد المهني لـ Kalbya إلى 1،978 طالبًا تقدموا لامتحان الصف الثالث. 15 مدرسة اعدادية متنقلة.

وعن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم 2022/2023 بمحافظة الغربية، يتم رفع نتائج الصف الثالث الإعدادي على البوابة الإلكترونية التابعة لكل محافظة، لذا سيتم إرفاق نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بالغربية على البوابة الإلكترونية من محافظة الغربية، ويمكن للطلاب الاستعلام عنها برقم الجلوس فور اعتمادها رسميًا، عن طريق الخطوات التالية: