الآن متاح.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2023 برقم الجلوس الترم الأول عبر موقع مديرية التربية والتعليم

في غضون ذلك، ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الغربية، خاصة بعد ظهورها في عدد كبير من المحافظات خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى زيادة مشاعر الترقب والخوف والانتظار، وعليه تقدم لك القاهرة 24 موعدًا لنتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الغربية ورابط للاستعلام عنها من البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 بمحافظة الغربية

من المنتظر أن تتم الموافقة الرسمية على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الأول 2022/2023 بمحافظة الغربية من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خلال الأسبوع الجاري بعد استكمال التصحيح والمراجعة والمراقبة. لجميع طلبة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الغربية.

زادت مصطلحات البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الغربية زيادة كبيرة ومستمرة في الآونة الأخيرة بالتزامن مع اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 22023 في عدد من المحافظات مثل القاهرة والجيزة والشمال. سيناء وبورسعيد والسويس ومحافظات الجمهورية.



تم الإعلان عن هذه النتائج بعد الموافقة الرسمية عليها من قبل مديرية التربية والتعليم في كل محافظة، حيث تم الإعلان عن أسماء الأول والاحتفال بها بين أولياء الأمور والإدارات التربوية في كل مدرسة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية

وبخصوص رابط الاستفسار عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بمحافظة الغربية، سيتم ادراج نتيجة الصف الثالث الاعدادي مباشرة على البوابة الالكترونية لمحافظة الغربية، فور الاعلان الرسمي عنها من المحافظة والمديرية. التعليم، لذلك نوفر لك رابطًا للاستعلام عنه وكافة الخطوات المطلوب تنفيذها من أجل الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الأول 2022/2023 بالغربية.

اضغط على البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية من هنـــا .

. اختر أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية.

ادخل رقم جلوس الطالب وباقي البيانات المطلوبة.

اضغط على عرض النتيجة.

كما يمكن للطلاب الحصول عليها من كافة المدارس التابعة للمحافظة، وذلك في اليوم التالي من إعلان النتائج رسميا، على البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 في كل المحافظات

وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتائج الفصل الدراسي الأول لمختلف سنوات النقل، وكذلك نتيجة الصف الثالث الإعدادي في كل المحافظات، سيتم إعلانها خلال الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام، وعلى هذا الأساس تم بالفعل صدور النتيجة في العديد من المحافظات.