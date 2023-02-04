أستعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية الترم الأول برقم الجلوس والاسم

أكد شخص مطلع على مكتب تعليم الغربية، أن نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بمحافظة الغربية ستعلن قبل منتصف الأسبوع المقبل، وستعلن نتائج الصف الثالث من الدورات الإعدادية منتصف الأسبوع المقبل.. متاح على الموقع الإلكتروني لمحافظة الغربية.

يمكنك التحقق من نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الغربية 2023 من خلال الرابط التالي على البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية: نتيجة الشهادة الأولية لمحافظة الغربية.

نتيجة الشهادة الاعدادية الغربية الترم الأول 2023

قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن عدد طلاب البرنامج في محافظة الغربية هذا العام بلغ 89.296 طالبا وطالبة تقدموا لامتحانات 407 مجالس، إضافة إلى 1200 طالب وطالبة تقدموا للامتحانات. في نظام الأسرة، يبلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات 90496 طالبًا وطالبة.

بلغ عدد طلبة الشهادة التمهيدية المهنية بمحافظة الغربية 1978 طالبا وطالبة اجتازوا الامتحان التحضيري الثالث لعدد 15 مجلس.

لنراجع توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الغربية الفصل الدراسي الأول ونهاية العام، الدرجة الكلية في نهاية العام 280 درجة، والنجاح من 140 درجة، ودرجات الاختبار من يتم توزيع فصلين دراسيين على 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية – الترم الأول

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات المواد الصف الثالث الإعدادي 2023

يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية، من 280 درجة يتم تقسيمها بواقع 14 درجة لكل ترم دراسي، وتكون درجة النجاح في نهاية العام من 140 درجة بنسبة 50%.

توزيع درجات المواد الشهادة الإعدادية – الترم الأول

يأتي توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات المواد الصف الثالث الإعدادي 2023- نهاية العام

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الإجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.

رابط مديرية التربية والتعليم محافظة الغربية

وعن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم 2022/2023 بمحافظة الغربية، يتم رفع نتائج الصف الثالث الإعدادي على البوابة الإلكترونية التابعة لكل محافظة، لذا سيتم إرفاق نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بالغربية على البوابة الإلكترونية من محافظة الغربية، ويمكن للطلاب الاستعلام عنها برقم الجلوس فور اعتمادها رسميًا، عن طريق الخطوات التالية: