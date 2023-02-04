شاهد يلا شوت الآن مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي بث مباشر كأس العالم.

مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي كأس العالم للأندية 2023؛ تقام اليوم مباراة الهلال والوداد في إطار مواجهات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2023، وذلك على ملعب ستاد مولاي عبد الله، وتعد هذه المواجهة الأولى بين نادي الهلال السعودي والوداد المغربي على مدار النسخ الماضية في بطولة كأس العالم للأندية، تعرف فيما يلي على موعد المباراة والقنوات الناقلة بث مباشر مباراة الهلال والوداد الرياضي.

مشاهدة مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي بث مباشر

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي في الجولة الثانية (دور ربع النهائي) ضمن مواجهات كأس العالم للأندية عبر موقع الفهرس الرياضي، ويذاع البث المباشر لمباراة الهلال والوداد في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، إليك رابط مباراة الهلال والوداد بث مباشر.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال السعودي نظيره الوداد المغربي اليوم السبت الموافق الرابع من فبراير 2023، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثلاثة والنصف عصرا بتوقيت المغرب، إليك بطاقة مباراة الهلال والوداد مباشر وتوقيتها في الدول العربية المختلفة:

المباراة التوقيت الاستاد الجولة

مباراة الوداد المغربي والهلال السعودي 3:30 م المغرب

4:30 م مصر

5:30 م السعودية

6:30 م الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوداد المغربي في كأس العالم للأندية

تردد قناة NRT Sports الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2023 على النايل سات

تذاع مباراة الهلال والوداد المغربي عبر قناة المغربية الرياضية، وSSC الرياضية السعودية اليوم في إطار مواجهات ربع النهائي كأس العالم للأندية 2023، كما أعلن المسئولون عن قناة NRT Sports أفتتاحها اليوم السبت ونقلها المواجهة المرتقبة التي يلتقي فريقا الهلال السعودي والوداد المغربي خلالها في ربع النهائي، وفيما يلي تردد قناة NRT Sports الناقلة لمباراة الهلال السعودي والوداد المغربي على النايل سات:

اسم القناة NRT Sports

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11636

الاستقطاب افقي

معامل تصحيح الخطأ 27500

معدل الترميز 7/8

الجودة HD

معلق مباراة الهلال والوداد المغربي

فهد العتيبي معلق مباراة الهلال والوداد المغربي على قناة SSC

يتولي المعلق الرياضي فهد العتيبي مهمة التعليق على أحداث مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي على قناة SSC، وفقا لما أعلنته شبكة قنوات الرياضية السعودية، التي تمتلك حقوق البث المباشر لكافة لقاءات كأس العالم للأندية في الشرق الاوسط.

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تشكيل الهلال السعودي اليوم

تشكيل الهلال السعودي اليوم في كأس العالم للأندية

أعلن رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال السعودي عن أسماء اللاعبين المشاركين في كأس العالم للأندية المقامة في دولة المغرب، واستبعد الأرجنتيني كل من: حمد اليامي، ومحمد البريك، وسلمان الفرج بسبب الإصابة وعدم الجاهزية، وضمت قائمة نادي الهلال السعودي المشاركة في كأس العالم للأندية 25 لاعبا في التشكيل الأساسي والبدلاء، وهم كالاتي:

حراسة المرمى: محمد العويس – حبيب الوطيان – عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد – علي البليهي – جانج هيون سو – محمد جحفلي – متعب المفرج – ناصر الدوسري – معاذ فقيهي – خليفة الدوسري – محمد الخيبري.

خط الوسط: عبد الله عطيف – سالم الدوسري – جوستافو كويلار – محمد كنو – أندريه كاريو – مصعب الجوير – محمد القحطاني – ناصر الدوسري.

خط الهجوم: ميشائيل ديلغادو – لويسيانو فييتو – عبد الله الحمدان – صالح الشهري – موسى ماريجا – أوديون إيجالو.

أعلن المدير الفني لنادي الوداد الرياضي المغربي مهدي النفطي عن قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، والتي شهدت غياب بعض الأسماء الهامة في صفوف الفريق، ومنها اللاعب مؤيد اللافي بسبب الإصابة، وضم التشكيل الأساسي لنادي الوداد البيضاوي المغربي والبدلاء الأسماء التالية:



حراسة المرمى: يُوسُف مطيع – يانيس حنين – أحمد رضا التكناوتي.

خط الدفاع: همام باعوش – يحيى عطية الله – سامي العنابي – أيوب العملود – جمال الدين بلعمري – أمين أبو الفتح – حسين بن عيادة – حمزة آيت علال – أمين فرحان – أرسين زولا.

خط الوَسَط: محمد أوناجم – جلال الداودي – هشام بوسفيان – يحيى جبران – عبدالله حيمود – رضى جعدي – أيمن الحسوني – إسماعيل المترجي.

خط الهجوم: بولي جونيور سامبو – بديع أووك – ديدييه لامكيل زي – سيف الدين بوهرة – حميد أحداد – زهير المترجي.

طاقم تحكيم مباراة الهلال والوداد المغربي

إيفان بارتون حكم مباراة الهلال والوداد المغربي كأس العالم للأندية

أعلنت الفيفا (الاتحاد الدُّوَليّ لكرة القدم) عن أسماء الطاقم التحكيمي في مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي في دور ربع النهائي ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2023 التي تقام اليوم السبت الموافق الثالث من فبراير، وهي كالآتي:



حكم الساحة إيفان بارتون

مساعد أول ديفيد موران

مساعد ثان كاترين نيسبيت

حكم الرابع أندرياس ماتياس

حكم VAR فيرناندو جيريرو

مساعد حكم VAR نيكولاس جالو

حكم تسلل VAR مارتين سوبي

دعم VAR خوان ساتو

المواجهات السابقة بين الهلال السعودي والوداد المغربي

المواجهات السابقة بين الهلال السعودي والوداد المغربي

لم يتواجه فريقي الهلال السعودي والوداد المغربي في أي مباريات مباشرة سابقًا، ويعتبر هذا اللقاء الأول الذي يجمع بين الفريقين، ويشارك الهلال السعودي في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة، بينما تعد هذه المشاركة الثانية للوداد البيضاوي.

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نتيجة مباراة الهلال والوداد المغربي

تأتي الأفضلية لصالح نادي الوداد المغربي من حيث عامل الأرض والجمهور حيث تقام بطولة كأس العالم للأندية 2023 النسخة 19 في دولة المغرب، بينما يمتلك الهلال السعودي خبرة أكبر من خلال المشاركة في هذه البطولة حيث تعتبر هذه المشاركة الثالثة له، لذلك من المتوقع أن تنتهي المباراة بالتعادل وتمتد إلي الأشواط الإضافية وضربات الترجيح، ويمكنك متابعة نتيجة مباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية عبر موقع الفهرس الرياضي الذي يعرض النتيجة محدثة:

النتيجة المتوقعة

فوز الوداد البيضاوي

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ملخص مباراة الهلال والوداد المغربي

يمكنك مشاهدة ملخص أحداث مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي لحظة بلحظة، ومشاهدة ملخص المباراة بمجرد انتهائها عبر الفهرس الرياضي الذي يوفر لك بالفيديو:

أهداف مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي.

الشوط الأول مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي.

مباراة الهلال السعودي والوجاد المغربي الشوط الثاني.

كم مرة شارك الهلال السعودي في كأس العالم للأندية؟

شارك الهلال السعودي في كأس العالم للأندية مرتين سابقا وتعتبر هذه المشاركة الثالثة له.

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال السعودي والوداد المغربي؟

تذاع مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي على النايل سات عبر القنوات المقتوحة التالية:

Arryadia TNT HD.

NRT Sports.

Match Football 2.

CBC Sport HD.

Nova Sport 2 CZECH.

Sport TV6 Portugal.

Shahid VIP.

كم مرة شارك الوداد المغربي في بطولة كأس العالم للأندية؟

شارك الوداد المغربي مرة واحدة في كأس العالم للأندية، وتعتبر هذه المشاركة الثانية له.

من يواجه الهلال السعودي والوداد المغربي في نصف نهائي كأس العالم للأندية؟



يواجه الفائز من مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي فريق فلامينغو البرازيلي في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية النسخة 19، والتي تقام يوم الثلاثاء القادم الموافق السابع من فبراير 2023 على ملعب طنجة، في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية، والثامنة بتوقيت المغرب

في الختام عرضنا لكم أهم التفاصيل حول مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي بث مباشر والقنوات الناقل، كما تعرفنا على موعد مباراة الهلال والوداد وتوقيتها في الدول المختلفة العربية، وعرضنا ايضا قائمة نادي الهلال السعودي وقائمة الوداد المغربي المشاركة في بطولة كأس العالم، وتاريخ المواجهات السابقة بينهم.

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )