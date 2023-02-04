سعر الدولار اليوم السبت 4 فبراير 2023 بالبنوك العاملة في مصر

سعر الدولار اليوم، توجد العديد من الموضوعات التي تشل بال القراء والمواطنين في الآونة الأخيرة، بعد الاضطرابات التي يشهدها العالم، وخاصة بعد أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار زيادة تاريخية ير مسبوقة أمام العملة المحلية "الجنيه" بعد قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في أكثر من مناسبة، إلا أن البنك المركزي المصري مؤخرا قرر الإبقاء على الأسعار دون تغيير.

سعر الدولار اليوم السبت

وسجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 4 فبراير 2023، داخل البنك المركزي المصري 30.21 جنيه للشراء، و30.31 للبيع، فيما سجل اليورو في مصر داخل البنك المركزي، نحو 33.21 جنيه للشراء، و33.32 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنكي مصر والأهلي

ووصل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، إلى 30.13 جنيه للشراء، و30.23 جنيه للبيع، وسجل اليورو داخل بنكي الأهلي ومصر 32.80 الشراء وعند البيع سجل 33.35.

توقعات سعر الدولار اليوم

وتشير التوقعات إلى ير وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري عقب عودة البنوك للعمل غدا الأحد بعد الإجازة الرسمية لكافة البنوك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

تحديثات سعر الدولار اليوم

وتقدم بوابة الفجر الإلكرونية لقرائها الكرام آخر مستجدات سعر الدولار اليوم السب الموافق الرابع من فبراير 2023، إلى جانب آخر تطورات أسعار كافة العملات الأجنبية والعربية على مدار اليوم حتى إغلاق التعاملات.

سعر الدولار اليوم السبت 4 فبراير 2023 في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي عند الشراء 30.21، وللبيع 30.31.

سعر الدولار في البنك الأهلي

ووصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي إلى 30.13 جنيه للشراء، و30.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 4-2-2023 في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر، 30.13 جنيه للشراء، 30.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

ووصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك قناة السويس إلى 30.23 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي "Cib"

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي Cib إلى 30.23 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 30.33

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار اليوم في مصر داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.28 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 30.33

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية إلى نحو 30.23 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار صباح اليوم في المصرف المتحد لنحو و30.23 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

وسجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي الكويتي إلى نحو 30.26 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.