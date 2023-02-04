يلا شوت.. القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر.. الموعد والتشكيل والحكم فى كأس العالم للأندية

مباراة الهلال والوداد اليوم في كأس العالم للأندية 2023، وأهم معلومات المباراة وتتضمن: موعد مباراة الهلال والوداد، القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوداد، القناة الناقلة المفتوحة لمباراة الهلال، تاريخ الهلال والوداد في كأس العالم للأندية، تاريخ مواجهات الهلال والوداد.

موعد مباراة الهلال والوداد اليوم في كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

يلتقي نادي الهلال السعودي اليوم مع نادي الوداد المغربي في كأس العالم للأندية، في استاد المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.

وتحدد موعد مبارة الهلال والوداد في تمام الساعة 4.30 مساء اليوم بتوقيت مصر في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويوافق موعد مباراة الوداد والهلال الساعة 3.30 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

ويوافق موعد مباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية الساعة الساعة 5.30 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والبحرين.

وبوافق موعد مباراة الهلال ضد الوداد الساعة 6.30 بتوقيت الإمارات.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية 2023

ارتفع معدل البحث عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال الوداد، والتى تقام اليوم في كأس العالم للأندية 2023.

وتملك قناة SSC السعودية حق البث الحصري لمباريات كأس العالم للأندية، وتعتبر قناة الرياضية المغربية لها من القنوات الناقلة لمباراة الهلال عبر البث الأرضي، وهي من القنوات الناقلة لمباريات كاس العالم للاندية باعتبار أن المغرب هي الدولة المضيفة لكأس العالم للأندية.

وتستطيع مشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر عبر قناة SSC الرياضية السعودية، وكذلك مشاهدة بث مباشر لمباراة الوداد والهلال على قناة الرياضية المغربية بث أرضي.

وتنقل المباراة أيضا قناة تن الرياضية المغربية arryadia tnt hd TNT الرياضية المغربية المشفرة.

ونقلت قناة عراقية مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي وأعلنت نقل مباراتي الهلال والوداد وكذلك الأهلي وسياتل سوندرز الأمريكي اليوم، وأكد مالك القناة في حسابه على تويتر أنه لم يسرق البث في مباراة الأهلي السابقة، وسيعرض مباراتي اليوم.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية المالكة لحق البث الحصري لمباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية 2023

يأتي تردد قناة SSC الرياضية السعودية الناقلة لمشاهدة مباراة الهلال والوداد اليوم في كأس العالم للأندية على النايل سات كما يلي:

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

يأتي تردد قناة SSC الرياضية السعودية الناقلة لمشاهدة مباراة الهلال ضد الوداد في كأس العالم للأندية على القمر الصناعي عرب سات كما يلي:

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ما هو تردد قناة المغربية الرياضية الناقلة لمباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية 2023؟

تردد قناة المغربية الرياضية الناقلة لمباراة الوداد والهلال اليوم عبر البث الأرضي هو:

تردد قناة المغربية 2 الأرضية والاستقطاب: 12015 (V).

اسم القناة: 2M TV Maroc.

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة TNT الرياضية المغربية arryadia tnt hd الناقلة لمباراة الهلال والوداد اليوم

تردد قناة TNT الرياضية المغربية arryadia tnt hd الناقلة لمباراة الهلال والوداد على القمر الصناعي نايل سات: 11513.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد آخر لقناة TNT الرياضية المغربية قناة arryadia tnt hd على القمر الصناعي عرب سات: 11863.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة Aea المفتوحة على النايل سات الناقلة لمباراة الهلال والوداد اليوم

ارتفع البحث عن تردد قناة Aea المفتوحة العراقية على النايل سات والتى نقلت مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر بشكل مجاني على النايل سات، وأعلنت عن نقل مباراة الوداد والهلال وكذلك الأهلي وسياتل سوندروز الأمريكي.

تردد قناة Aea المفتوحة 11636

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

التشفير: مجاني

حكم مباراة الهلال ضد الوداد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيين الحكم السلفادوري إيفان بارتون ليكون حكم مباراة الهلال ضد الوداد ويعاون حكم المباراة كل من السلفادوري ديفيد موران والأمريكية كاثرين نيسبيت والأوروجوياني أندريس ماتياس كابريرا.

معلق مباراة الهلال والوداد على الرياضية السعودية

أعلنت مجموعة قنوات ssc sports السعودية اسناد مهمة التعليق الصوتي على مباراة الوداد والهلال إلى المعلق الرياضي فهد العتيبي.

تاريخ مشاركة الهلال في كأس العالم للاندية

يشارك الهلال السعودي بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثالثة.

ويحاول الهلال الفوز بالميدالية البرونزية بعد أن أنهى مشواره في المركز الرابع في المرتين السابقتين.

تاريخ مشاركة الوداد في كأس العالم للاندية

يشارك نادي الوداد المغربي في كاس العالم للأندية للمرة الثانية، وكانت المشاركة الأولى له في 2017 بعد أن خسر في المباراة الافتتاحية.

تاريخ مواجهات الهلال السعودي والوداد المغربي.. الطريق إلى فلامنجو

يلتقي الهلال السعودي بطل أسيا، مع الوداد البيضاوي المغربي بطل أسيا، اليوم في الطريق إلى مقابلة نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل.

واجه الهلال السعودي الواداد المغربي 5 مرات في مواجهات سابقة، منها 3 مرات في بطولة الأندية العربية، والرابعة في بطولة النخبة الدولية.

فاز الهلال السعودي في 3 مباريات بينما فاز الوداد المغربي في مباراة، وتعادل الفريقان في المباراة الرابعة.

فاز الوداد عام 1989 في نهائي بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري 1989 على الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للهلال.

وفاز الهلال سنة 2005، على الوداد في ربع نهائي دوري أبطال العرب بهدف دون رد في مباراة الذهاب، وتعادل الواداد والهلال بهدف لكل منهما في مباراة العودة.

وفاز الهلال سنة 2023 على الوداد بهدف دون رد في دور المجموعات من بطولة النخبة الدولية في السعودية.

وفاز الهلال في مباراة ودية في السعودية سنة 2013 على الوداد بهدفين دون رد.

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لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )