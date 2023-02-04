مشاهدة مباراة الهلال والوداد في كأس العالم يلا لايف

جمهور ساحرة الجولة في جميع أنحاء الوطن العربي ينتظرون مباراة الهلال والوداد للمشاركة في مونديال الأندية 2023، وازداد بحث القراء خلال الساعات الحالية عن موعد مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي. مباراة التأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية 2023، كما تساءل الجمهور عن القنوات التي تبث مباراة الهلال السعودي. والوداد المغربي.

يلتقي فريق الوداد المغربي في كأس العالم للأندية مع نظيره السعودي الهلال، غدا السبت 4 فبراير 2023، على التراب المغربي على ملعب مجمع الأمير مولاي عبد الله الرياضي، على أن تكون مباراة ربع نهائي البطولة. تنطلق كأس العالم للأندية 2023 في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 3.30 بتوقيت المغرب، و5:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتأهل الهلال السعودي إلى ربع نهائي مونديال الأندية بعد فوزه بدوري أبطال آسيا، فيما توج الوداد المغربي بلقب دوري أبطال إفريقيا.



تتيح بعض القنوات المفتوحة مشاهدة مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي بشكل مجاني.

وسيعرض لكم موقع «الفجر» تردد قنوات مجانية تنقل المباراة بين الهلال والوداد.

القناة المغربية الرياضية (TNT)

التردد: 12383

الترميز: 27500

استقطاب: رأسي

تصحيح الخطأ: 4/3

قناة «SSC» الرياضية السعودية

التردد: 12523

الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

تصحيح الخطأ: 5/6