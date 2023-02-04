بث مباشر.. مشاهدة مباراة الوداد ضد الهلال في كأس العالم للأندية يلا شوت (لحظة بلحظة)

يصطدم الوداد البيضاوي المغربي بنظيره الهلال السعودي في إطار الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية المغرب 2022، ويمكنك مشاهدة مباراة الوداد ضد الهلال عبر بث مباشر يقدمه «بوابة الفجر الرياضي».

يدخل الوداد المباراة متسلحًا بالدعم الجماهيري الكبير الذي سيحظي به اليوم خاصة وأن المباراة ستقام على ملعب الامير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط.

ويطمح بطل إفريقيا لتخطي الهلال السعودي والتأهل للمربع الذهبي لمونديال الأندية لأول مرة في تاريخه لملاقاة فلامينجو بطل الليبرتادورس.

فيما يريد هلال السعودية حامل لقب دوري أبطال آسيا التأهل للنصف النهائي من الوداد على أرضه وأمام جماهيره.

بث مباشر لأحداث مباراة الوداد ضد الهلال لحظة بلحظة خلال الأسطر التالية

يبدأ البث المباشر مع بدأ المباراة

المباراة بتوقيت القاهرة بتوقيت مكة المكرمة القناة الناقلة

الوداد البيضاوي × الهلال 4:30 مساءً 5:30 مساءً

SSC SPORT 1HD

AEA SPORTS العراقية

التشكيل المتوقع لفريق الوداد

حراسة المرمى أحمد رضا التكناوتي

الدفاع أمين أبو الفتح – أمين فرحان – زولا

الوسط أيوب العملود – يحيي جبران – عبدالله حيمود – يحيي عطية الله.

الهجوم أيمن الحسوني – زهير المترجي – حميد أحداد

التشكيل المتوقع لفريق الهلال

حراسة المرمى محمد العويس

الدفاع سعود عبد الحميد – هيون سو – علي البليهي – ناصر الدوسري

الوسط كويلار – محمد كنو – ياسر الدوسري – كاريللو – موسي ماريجا

الهجوم صالح الشهري

القناة الناقلة

المباراة القناة الناقلة

الوداد ضد الهلال

SSC SPORT 1HD

AEA SPORTS العراقية

المباراة بتوقيت القاهرة بتوقيت مكة المكرمة القناة الناقلة

الوداد البيضاوي × الهلال 4:30 مساءً 5:30 مساءً

SSC SPORT 1HD

AEA SPORTS العراقية



التشكيل المتوقع لفريق الوداد

حراسة المرمى أحمد رضا التكناوتي

الدفاع أمين أبو الفتح – أمين فرحان – زولا

الوسط أيوب العملود – يحيي جبران – عبدالله حيمود – يحيي عطية الله.

الهجوم أيمن الحسوني – زهير المترجي – حميد أحداد

التشكيل المتوقع لفريق الهلال

حراسة المرمى محمد العويس

الدفاع سعود عبد الحميد – هيون سو – علي البليهي – ناصر الدوسري

الوسط كويلار – محمد كنو – ياسر الدوسري – كاريللو – موسي ماريجا

الهجوم صالح الشهري

القناة الناقلة

المباراة القناة الناقلة

الوداد ضد الهلال

SSC SPORT 1HD

AEA SPORTS العراقية

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )