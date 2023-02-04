ads

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الوداد ضد الهلال في كأس العالم للأندية يلا شوت (لحظة بلحظة)

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يصطدم الوداد البيضاوي المغربي بنظيره الهلال السعودي في إطار الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية المغرب 2022، ويمكنك مشاهدة مباراة الوداد ضد الهلال عبر بث مباشر يقدمه «بوابة الفجر الرياضي».

يدخل الوداد المباراة متسلحًا بالدعم الجماهيري الكبير الذي سيحظي به اليوم خاصة وأن المباراة ستقام على ملعب الامير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط.

ويطمح بطل إفريقيا لتخطي الهلال السعودي والتأهل للمربع الذهبي لمونديال الأندية لأول مرة في تاريخه لملاقاة فلامينجو بطل الليبرتادورس.

فيما يريد هلال السعودية حامل لقب دوري أبطال آسيا التأهل للنصف النهائي من الوداد على أرضه وأمام جماهيره.

بث مباشر لأحداث مباراة الوداد ضد الهلال لحظة بلحظة خلال الأسطر التالية
يبدأ البث المباشر مع بدأ المباراة

المباراة بتوقيت القاهرة بتوقيت مكة المكرمة القناة الناقلة
الوداد البيضاوي × الهلال 4:30 مساءً 5:30 مساءً 
SSC SPORT 1HD
AEA SPORTS العراقية
التشكيل المتوقع لفريق الوداد

حراسة المرمى أحمد رضا التكناوتي
الدفاع أمين أبو الفتح – أمين فرحان – زولا
الوسط أيوب العملود – يحيي جبران – عبدالله حيمود – يحيي عطية الله.
الهجوم أيمن الحسوني – زهير المترجي – حميد أحداد
التشكيل المتوقع لفريق الهلال

حراسة المرمى محمد العويس
الدفاع سعود عبد الحميد – هيون سو – علي البليهي – ناصر الدوسري
الوسط كويلار – محمد كنو – ياسر الدوسري – كاريللو – موسي ماريجا
الهجوم صالح الشهري
القناة الناقلة

المباراة القناة الناقلة
الوداد ضد الهلال 
SSC SPORT 1HD
AEA SPORTS العراقية

المباراة بتوقيت القاهرة بتوقيت مكة المكرمة القناة الناقلة
الوداد البيضاوي × الهلال 4:30 مساءً 5:30 مساءً 
SSC SPORT 1HD
AEA SPORTS العراقية


التشكيل المتوقع لفريق الوداد

حراسة المرمى أحمد رضا التكناوتي
الدفاع أمين أبو الفتح – أمين فرحان – زولا
الوسط أيوب العملود – يحيي جبران – عبدالله حيمود – يحيي عطية الله.
الهجوم أيمن الحسوني – زهير المترجي – حميد أحداد
التشكيل المتوقع لفريق الهلال

حراسة المرمى محمد العويس
الدفاع سعود عبد الحميد – هيون سو – علي البليهي – ناصر الدوسري
الوسط كويلار – محمد كنو – ياسر الدوسري – كاريللو – موسي ماريجا
الهجوم صالح الشهري
القناة الناقلة

المباراة القناة الناقلة
الوداد ضد الهلال 
SSC SPORT 1HD
AEA SPORTS العراقية

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )

موعد مباراة الوداد الرياضي والهلال موعد مباراة الهلال والوداد بث مباشر مباراة الوداد والهلال السعودي توقيت مباراة الوداد الرياضي والهلال موعد مباراه الهلال والوداد المغربي مباراة الوداد الرياضي والهلال السعودي موعد مباراة الوداد والهلال السعودي موعد مباراة الوداد الرياضي والهلال السعودي القنوات الناقلة لمباراة الوداد والهلال القنوات الناقلة لمباراة الوداد الرياضي والهلال مباراة الهلال السعودى و الوداد المغربى

الأكثر قراءة

تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2023 الناقلة لمباراة الأهلى وسياتل الأمريكى بكأس العالم للأندية

عاجل.. قناة مصرية مفتوحة على النايل سات تعلن إذاعة لقاء الأهلي وسياتل بمونديال الأندية

عاجل.. الأهلي وسياتل على أون تايم سبورت بتعليق محمد الكواليني

عاجل| موعد اعتماد نتيجة إعدادية الدقهلية رسميا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الدقهلية بـ الاسم أو رقم الجلوس

أضبط: تردد قناة ssc sport 1 hd 2023 علي النايل سات وبدر سات الناقلة لمباراة الهلال والوداد

شاهدها الآن.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية "على النايل سات مجانية"

عاجل.. هبوط اسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم

عاجل.. مفاجأة كبرى بشإن إيقاف كهربا من جديد