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بث مباشر قناة aea.. مشاهدة مباراة الهلال ضد الوداد في كأس العالم للأندية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي  من أهم الكلمات التي يبحث عنها الكثير من عشاق كرة القدم والمشجعين في الوطن العربي، حيث ستقام المباراة داخل النادي. كأس العالم. الذي يقام حاليا في المغرب، والفريق الذي يملك الأرض ويشارك في البطولة كأبطال لبطولة CAF دوري الأبطال الموسم الماضي سيستضيف المنتخب السعودي في المباراة التي ستستضيف نصف نهائي البطولة.. حسمت هذه المباراة وتستقطب هذه المباراة أنظار الكثير من محبي كرة القدم والمشجعين في العالم حيث تشاهدها اليوم أفضل المنتخبات العربية.

القنوات المفتوحة التي بثت مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي اليوم

سيشارك فريق الهلال السعودي في هذه البطولة كبطل لدوري أبطال آسيا، ويستضيف ملعب مجمع الأمير مولاي عبد الله الرياضي المباراة يوم السبت المقبل، الموافق 4 فبراير 2023، بالضبط في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت جرينتش. بعد الظهر بتوقيت المغرب وأربعة وثلاثين بتوقيت مصر، وأعلنت القناة الرياضية المغربية أنها ستبث المباراة عبر الدردشة الخاصة بها كقناة محلية للمملكة، وأعلنت القناة الرياضية السعودية أنها ستبث المباراة أيضا عبر بثها الأول والثاني. الشاشات، ومجموعة من أفضل المعلقين من الوطن العربي، مثل فارس عوض وفهد العتيبي، ستعلق على المباراة وآخرون على القناة الرياضية السعودية، القناة الرياضية المغربية.

تردد قناة السعودية الرياضية SC Sport 2023 HD على نايل سات لعرض مباريات كأس العالم للأندية

للدخول إلى صفحة البث المباشر لمشاهدة المباراة <<اضغط هنا>>

لمشاهدة البث المباشر لمباراة " الهلال وإيفرتون" ((اضغط هنا)) 
 

القنوات المجانية التي تبث مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي اليوم

يمكنكم استقبال القناة المغربية الرياضية على التردد التالي:

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12383.
  • سرعة الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة تي ان تي المغربية الرياضية على نايل سات لعرض مباريات بطولة العالم للأندية

كما يمكنكم استقبال قناة السعودية الرياضية على التردد التالي:

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12523.
  • سرعة الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • الاستقطاب: أفقي.

استحوذت شركة AA على قناة Ezdihar TV 2023 الرياضية العراقية لعرض مباريات كأس العالم للأندية

قناة مجانية مفتوحة تبث مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي اليوم

الجدير بالذكر أن قناة الازدهار العراقية كشفت عن عرض كأس العالم للأندية على جميع المشجعين مجانًا، الأمر الذي أحدث فرحة كبيرة على وجوه جماهير وجماهير المنتخب السعودي، ولكي تتابع المباراة على هذا الصعيد. تحتاج إلى ضبط التردد التالي:

  • التردد: 11449.
  • سرعة الترميز: 26500.
  • درجة الاستقطاب: أفقي.
  • القمر الصناعي هو: نايل سات.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
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