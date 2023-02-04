أستقبل: تردد قناة AEA الجديد الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية بجودة hd

تكثر جماهير كرة القدم العربية والعالمية، وخاصة المصريين، على تردد قناة Aea المفتوحة أمام مباراة الأهلي في مونديال الأندية، بتسجيلها ثلاثة أهداف دون رد بعد الفوز على أوكلاند سيتي. مباراة اليوم الأربعاء في الجولة الأولى من مونديال 2022.

قرر فريق The Red Spirits التأهل للدور المقبل من كأس العالم للأندية، حيث يواجه سياتل ساوندرز على ملعب طنجة السبت المقبل.

تقابل مباراة الأهلي فريق سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية مساء السبت 4 فبراير 2023.

تنطلق مباراة كأس العالم للأندية بين الأهلي وسياتل ساوندرز الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

تنطلق مباراة كأس العالم للأندية بين الأهلي وسياتل ساوندرز الساعة 8:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تنطلق مباراة كأس العالم للأندية بين الأهلي وسياتل ساوندرز الساعة 9:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

تردد قناة ازدهار سبورت العراقية ‏aea azdehar tv 2023

تردد قناة ازدهار العراقية بجودة sd:

التردد: 11636.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: sd.

تردد قناة ازدهار العراقية بجودة hd: