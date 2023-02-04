بث مباشر.. مشاهدة مباراة الهلال والوداد المغربي في كأس العالم.. يلا شوت

تبدأ اليوم مباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية 2023 ضمن المباريات المؤهلة لـ ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023، ويبحث مترقبي مباراة الهلال السعودي والوداد اليوم عن القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2023، وتردد قناة المغربية الرياضية على نايل سات والاقمار الصناعية.

تردد قناة TNT الرياضية المغربية على النايل سات 2023

وننقل لكم تردد قناة المغربية الرياضية ضمن القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للانديه مجانا على النايل سات لمشاهدة مباراة الهلال والوداد اليوم.

تردد قناة المغربية الرياضية 1

مباراة الهلال والوداد.. تردد قناة المغربية الرياضية على نايل سات 2023 لمشاهدة كأس العالم للأندية

تردد القناة: 11513

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للانديه نايل سات

القنوات الناقلة لكأس العالم للانديه مجانا

مباراة الهلال والوداد.. تردد قناة المغربية الرياضية على نايل سات 2023 لمشاهدة كأس العالم للأندية

وياتي تردد قناة المغربية الرياضية لمشاهدة مباراة الهلال والوداد اليوم كالتالي:

القمر الصناعي: العرب سات.

- التردد: 12863

- الاستقطاب: رأسي

- معدل الترميز: 27500

- معدل تصحيح الخطأ: 3/4

موعد مباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية

موعد مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي

تُقام مباراة الهلال والوداد اليوم في كأس العالم للاندية السبت 4 فبراير على استاد المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، في تمام الساعة 3:30 مساءً بتوقيت المغرب، و4:30 مساءً بتوقيت مصر، و5:30 مساءً بتوقيت السعودية.

مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي

مباريات كأس العالم للاندية 2023

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )