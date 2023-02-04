رابط مجاني الهلال والوداد اليوم بث مباشر جوال || الهلال بث دون تقطيع يلا كورة

يلتقي فريقا المونديال، الوداد المغربي، الهلال السعودي، اليوم السبت، في المباراة التي تجمعهما في كأس العالم للأندية المغرب 2023، التي تجمعهما على ملعب مجمع الأمير مولاي عبد الله الرياضي.

يلتقي الوداد المغربي بطل دوري أبطال إفريقيا، مع الهلال السعودي بطل آسيا، في ربع النهائي، بحثا عن التأهل لدور نصف نهائي كأس العالم للأندية، الذي يقام حاليا. وسيستمر المغرب حتى 11 فبراير لمواجهة فريق فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

ويسعى الوداد إلى تكرار ما حققه المنتخب المغربي الذي أنهى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليصبح أول منتخب مغربي يتأهل لهذا الدور، منذ 2013 عندما الرجاء. فاز بالمركز الثاني.

ويهدف الوداد إلى تحقيق فوزه الأول في البطولة التي شارك فيها من قبل، في عام 2017 عندما خسر مباراتيه أمام باتشوكا (0-1) وضد أوراوا ريد دايموندز الياباني (2-3).

وهذه هي ثالث مشاركة لفريق الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية، ولم يخسر الفريق في هذا الدور في مشاركتيه السابقتين حيث تغلب على الجزيرة (6-1) في النسخة الماضية، بعدما كان فاز على الترجي التونسي بهدف نظيف في نسخة 2019.

ورغم أن الهلال يقدم عروضا قوية في الدوري السعودي للمحترفين، فإنه خسر (0-1) أمام الفيحاء في آخر مبارياته قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

لذلك، حرص رامون دياز المدير الفني للفريق على التحدث مع لاعبيه وطالبهم بضرورة غلق الصفحة المحلية والتركيز في مونديال الأندية من أجل تحقيق أفضل نتائج ممكنة.



أبرز لاعبي الوداد

يعول الوداد على نجومه، ويتقدمهم الحارس أحمد رضا التكناوتي الذي يكون في أفضل مستوياته في المنافسات الكبرى، كما سيلعب القائد يحيى جبران دورا كبيرا في المباراة، حيث يعتبر المدرب الثاني داخل الملعب لزملائه بخبرته وتجربته.

ويلعب يحيى جبران صاحب الـ31 عاما عنصر الربط بين الدفاع والهجوم، كما يعطي التوازن للمجموعة أيضا، وسيتحمل أيمن الحسوني مسؤولية كبيرة في الهجوم، حيث يبقى صانع ألعاب الفريق والعقل المدبر للمجموعة.

وغالبا ما ينجح الحسوني في إيجاد الحلول الفردية، علاوة على المشاكس زهير مترجي المهاجم المنقذ الذي بدوره يسجل الأهداف الحاسمة.

كما يملك الوداد الظهير الأيسر الدولي يحيى عطية الله، الذي شارك مؤخرا مع منتخب المغرب في كأس العالم قطر 2022، وقدم مستوى مميز.

الهلال مدجج بالنجوم

ويملك فريق الهلال السعودي بقيادة مديره الفني الأرجنتيني المخضرم رامون دياز، العديد من النجوم الكبار في قائمته المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

ولعل أبرز نجوم الهلال، الحارس محمد العويس، وسعود عبد الحميد الظهير الأيمن، وعلى البليهي المدافع الدولي، وجانج هيون سو المدافع الكوري الدولي، ولاعب الوسط الدولي محمد كنو، والجناح المتألق سالم الدوسري، والنيجيري أوديون إيجالو هداف الفريق، والمهاجم المالي موسى ماريجا، والجناح البيروفي الدولي أندريه كاريلو.

وهناك أيضا لاعب الوسط الدولي الكولومبي جوستافو كويلار، والأرجنتيني لوسيانو فييتو.

وانطلقت منافسات كأس العالم للأندية 2022 مساء الأربعاء الماضي بلقاء الأهلي وأوكلاند سيتي، وتستمر حتى 11 فبراير الحالي.

ويلتقي الفائز من مباراة الهلال أمام الوداد لمواجهة فلامنجو البرازيلي بالمسابقة العالمية.

ويُشارك الوداد نظرًا إلى خوض البطولة في المغرب، علمًا بأنه توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي، الذي يشارك في المونديال باعتباره الوصيف.

بينما يلعب الهلال المسابقة بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نظرًا لعدم استكمال بطولة دوري أبطال آسيا 2022، بجانب كونه حاملًا للقب النسخة الأخيرة.