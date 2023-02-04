ads

سعر الذهب اليوم السبت 4 فبراير 2023 في أسواق الصاغة

منوعات
سعر الذهب
سعر الذهب

سجل سعر الذهب اليوم السبت الموافق الرابع من فبراير 2023، استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات، حيث حافظ سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا وانتشارًا، على آخر انخفاض له بقيمة 20 جنيها في سعر جرام الذهب، تزامنًا مع إعلان البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة أول أمس الخميس. 

سعر الذهب اليوم

وانخفض سعر الذهب بشكل ملحوظ على المستوى العالمي بنحو 39 دولارا في سعر أونصة الذهب، عقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

تحديثات سعر الذهب اليوم

وتقدم "بوابة الفجر" في السطور التالية سعر الذهب اليوم السبت الموافق 4 فبراير 2023 في الصاغة المصرية والبورصة العالمية للذهب، إلى جانب أسعار العملات المختلفة.

txt

سعر الذهب اليوم السبت 4 فبراير 2023 في الصاغة

txt

تراجع سعر سبيكة الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

سعر الذهب اليوم عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت 4 فبراير على آخر انخفاض له ليحقق سعر 1971 جنيها، بعد أن سجل سعر 1994 جنيها في الأسواق.

سعر الذهب اليوم عيار 21 

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا وداولا في مصر 1725 جنيها، بعد أن حقق 1745 جنيها قي سوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم عيار 18

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 سعر 1446 جنيها، بعد أن سجل 1478 جنيها في الصاغة.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وحقق سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 4 فبراير 2023 استقرار ملحوظا ليسجل سعر 13800 جنيه، بعد أن سجل 14960 جنيها في سوق الصاغة.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم السبت سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 18

مواد متعلقة

سعر الذهب اليوم السبت 4 فبراير 2023 في الصاغة

تراجع سعر سبيكة الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

الأكثر قراءة

تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2023 الناقلة لمباراة الأهلى وسياتل الأمريكى بكأس العالم للأندية

عاجل.. قناة مصرية مفتوحة على النايل سات تعلن إذاعة لقاء الأهلي وسياتل بمونديال الأندية

عاجل.. الأهلي وسياتل على أون تايم سبورت بتعليق محمد الكواليني

عاجل| موعد اعتماد نتيجة إعدادية الدقهلية رسميا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الدقهلية بـ الاسم أو رقم الجلوس

أضبط: تردد قناة ssc sport 1 hd 2023 علي النايل سات وبدر سات الناقلة لمباراة الهلال والوداد

شاهدها الآن.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية "على النايل سات مجانية"

عاجل.. هبوط اسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم

عاجل.. مفاجأة كبرى بشإن إيقاف كهربا من جديد