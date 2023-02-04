سعر الذهب اليوم السبت 4 فبراير 2023 في أسواق الصاغة

سجل سعر الذهب اليوم السبت الموافق الرابع من فبراير 2023، استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات، حيث حافظ سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا وانتشارًا، على آخر انخفاض له بقيمة 20 جنيها في سعر جرام الذهب، تزامنًا مع إعلان البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة أول أمس الخميس.

سعر الذهب اليوم

وانخفض سعر الذهب بشكل ملحوظ على المستوى العالمي بنحو 39 دولارا في سعر أونصة الذهب، عقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

تحديثات سعر الذهب اليوم

وتقدم "بوابة الفجر" في السطور التالية سعر الذهب اليوم السبت الموافق 4 فبراير 2023 في الصاغة المصرية والبورصة العالمية للذهب، إلى جانب أسعار العملات المختلفة.

سعر الذهب اليوم عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت 4 فبراير على آخر انخفاض له ليحقق سعر 1971 جنيها، بعد أن سجل سعر 1994 جنيها في الأسواق.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا وداولا في مصر 1725 جنيها، بعد أن حقق 1745 جنيها قي سوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم عيار 18

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 سعر 1446 جنيها، بعد أن سجل 1478 جنيها في الصاغة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وحقق سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 4 فبراير 2023 استقرار ملحوظا ليسجل سعر 13800 جنيه، بعد أن سجل 14960 جنيها في سوق الصاغة.