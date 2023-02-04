مشاهدة مباراة الهلال والوداد الرياضي يلا شوت | مباراة الهلال والوداد الرياضي مباشر hd | بث مباراة الهلال والوداد الرياضي كورة ستار

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في ربوع الوطن العربي مباراة الهلال والوداد المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، وقد ازدادت عمليات بحث القراء خلال الساعات الحالية عن موعد مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي المؤهلة لربع نهائي كأس العالم للأندية 2023، كما تساءل الجماهير عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والوداد المغربي.

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الهلال والوداد في كأس العالم للاندية 2023.

موعد مباراة الهلال والوداد

موعد مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي

شاهد الآن دون تقطيع.. بث مباشر مباراة الأهلي وأوكلايد سيتي اليوم في كأس العالم للأندية - صورة أرشيفية

يلتقي فريق الوداد المغربي في كأس العالم للأندية، مع نظيره الهلال السعودي غدا السبت 4 فبراير 2023،على أرض المغرب في استاد المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، على أن تبدأ مباراة الربع نهائي من كأس العالم للأندية 2023 في تمام الساعة 4.30 مساء بتوقيت مصر، والساعة 3.30 بتوقيت المغرب، والساعة 5.30 مساء بتوقيت السعودية، وقد تأهل الهلال السعودي للربع النهائي في كاس العالم للأندية بعد فوزه ببطولة دوري أبطال آسيا، بينما حاز الوداد لمغربي على لقب بطل دوري أبطال إفريقيا.



القنوات المجانية الناقلة لمباراة الهلال والوداد

مباراة الوداد والهلال

تتيح بعض القنوات المفتوحة مشاهدة مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي بشكل مجاني، وخلال السطور التالية نستعرض تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الوداد ضد الهلال في كأس العالم للأندية 2023:

القناة المغربية الرياضية (TNT) الناقلة لمباراة الهلال والوداد

تردد القنوات الترميز استقطاب الموجة تصحيح الخطأ

12383 27500 رأسي 4/3

11157 27500 أفقي 5/6



تردد القنوات الناقله لمباراة الهلال والوداد

تردد قناة المغربية الرياضية

تردد القنوات الترميز استقطاب الموجة تصحيح الخطأ

10872 27500 عمودي 3/4

10872 27500 عمودي 3/4

10872 27500 عمودي 3/4

قناة «SSC» الرياضية السعودية.. تردد قنوات مباراة الهلال ولوداد

قناة «ssc sports» السعودية

تردد القنوات الترميز استقطاب الموجة تصحيح الخطأ

12523 27500 عمودي 5/6

12418 27500 أفقي 3/4

12418 27500 أفقي 3/4

معلق مباراة الهلال والوداد على الرياضية السعودية

يتولى التعليق الصوتي لمباراة الهلال والوداد المذاعة على قناة السعودية الرياضية «ssc sports» المعلق الرياضي فهد العتيبي.

حكم مباراة الهلال والوداد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، تولي الحكم السلفادوري إيفان بارتون مهمة تحكيم مباراة الهلال والوداد المقامة غدا، ويعاونه كل من السلفادوري ديفيد موران والأمريكية كاثرين نيسبيت والأوروجوياني أندريس ماتياس كابريرا.



كأس العالم للأندية 2023

مباريات ربع النهائي.. مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023

شاهد الآن دون تقطيع.. بث مباشر مباراة الأهلي وأوكلايد سيتي اليوم في كأس العالم للأندية - صورة أرشيفية

تتسابق في الربع النهائي من كأس العالم للأندية 7 فرق

- الأهلي المصري.

- الوداد المغربي.

- الهلال السعودي.

- ريال مدريد الإسباني.

- فلامنجو البرازيلي.

- سياتل ساوندرز الأمريكي.

- أوكلاند سيتي النيوزلندي.

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )