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شغال: AEA تردد قناة ازدهار سبورت العراقية ‏aea azdehar tv 2023 لعرض مباريات كاس العالم للاندية

الفجر الرياضي
تردد قناة ازدهار
تردد قناة ازدهار سبورت العراقية

بدأت الجماهير وعشاق كرة القدم وعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم في البحث أكثر فأكثر عن تردد قناة AEA الجديدة الرياضية ازدهار على جميع الأقمار الصناعية، والتي نجحت في تأمين حقوق بث مباراة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالنادي. في الأهلي، نادي الهلال السعودي، نادي الوداد المغربي وأطنان من الفرق الأخرى التي تلعب على التراب المغربي من فبراير حتى 11 من نفس الشهر، عبر الفجر سنسعى لتوفير تردد قناة AEA.

نجحت قناة aea في الحصول على حق بث مباريات كأس العالم للأندية عبر الأقمار الصناعية مثل نايل سات وعرب سات وأبطال كأس السوبر مثل إفريقيا وإسبانيا وألمانيا، وتتميز القناة بمحتوى يعرض على مدار 24 ساعة في اليوم دون انقطاع أو انقطاع.، والذي يتيح للمشاهدين في حالة من الاستمتاع الشديد بمشاهدة فرقهم المفضلة، يسعدنا الآن إرسال التردد الخاص بك لمساعدة المواطنين.

تردد قناة ازدهار سبورت العراقية ‏aea azdehar tv 2023

تردد قناة ازدهار العراقية بجودة sd:

  • التردد: 11636.
  • معامل الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • جودة القناة: sd.

تردد قناة ازدهار العراقية بجودة hd:

  • التردد: 11449.
  • معامل الاستقطاب: افقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • جودة القناة: HD.

خطوات ضبط تردد القناة

  • اختر من الاعدادت التركيب.
  • انتقال إلى اضافة تردد الهوائي.
  • قم بكتابة التردد والاستقطاب.
  • حدد القمر الصناعي النايل سات.
  • اختر بحث عن التردد.
  • بعد انتهاء البحث احفظ القناة
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