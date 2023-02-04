مشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية

يزداد البحث عن موعد مباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية 2023 عبر محركات البحث العالمية، إذ يبحث عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي عن موعد مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي في ربع النهائي في كأس العالم للأندية والقنوات المجانية الناقلة.

خلال السطور التالية تردد القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية 2023.

موعد مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي

موعد مباراة الهلال والوداد

يشارك فريق الوداد المغربي في كأس العالم للأندية 2023 بصفته منظم البطولة وبطل الدوري المغربي، فيما يشارك فريق الهلال السعودي بصفته بطل دوري أبطال آسيا، ويتواجه الفريقان في الدور ربع النهائي كأس العالم للأندية غدًا السبت الموافق، 4 فبراير 2023، على استاد المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، في تمام الساعة الـ 3:30 مساءً بتوقيت المغرب، والـ 4:30 مساءً بتوقيت مصر، والـ 5:30 مساءً بتوقيت السعودية.



القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوداد في كأس العالم للانديه

مشاهدة مباراة الهلال والوداد

تنقل عدد من القنوات المجانية والمفتوحة مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي غدًا، وفيما يلى تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الوداد ضد الهلال في كاس العالم للاندية 2023:

تردد القناة المغربية الرياضية(TNT) الناقلة لمباراة الهلال والوداد

- القمر الصناعي: العرب سات.

- التردد: 12383.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

القناة المغربية الرياضية TNT الناقلة لمباراة الهلال والوداد

- القمر الصناعي: العرب سات.

- التردد: 11157.

- معامل استقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- تصحيح الخطأ: 5/6.

القنوات الناقله لمباراة الهلال السعودي والوداد المغربي

قناة المغربية الرياضية

التردد: 10872.

القمر: هوتبيرد.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 3/4.

قنوات مجانية تنقل مباريات كاس العالم للاندية

قناة «SSC» الرياضية السعودية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة «ssc sports» السعودية

- القمر: عرب سات.

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

حكم مباراة الهلال والوداد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، تعيين الحكم السلفادوري إيفان بارتون لإدارة مباراة الهلال والوداد ويعاونه كل من السلفادوري ديفيد موران والأمريكية كاثرين نيسبيت والأوروجوياني أندريس ماتياس كابريرا.



معلق مباراة الهلال والوداد على الرياضية السعودية

أسندت قناة السعودية الرياضية «ssc sports» مهمة التعليق الصوتي على مباراة الهلال والوداد للمعلق الرياضي فهد العتيبي.

فرق كاس العالم للاندية

تشارك سبع فرق في كأس العالم للأندية، وهي:

- الأهلي المصري.

- الوداد المغربي.

- الهلال السعودي.

- ريال مدريد الإسباني.

- فلامنجو البرازيلي.

- سياتل ساوندرز الأمريكي.

- أوكلاند سيتي النيوزلندي.

تاريخ مشاركة الهلال في كأس العالم للاندية

يشارك الهلال السعودي بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، للمرة الثالثة في بطولة كأس العالم للأندية، ويحاول الحصول على الميدالية البرونزية بعد أن أنهى مشواره في المركز الرابع في المرتين السابقتين.



- صورة أرشيفية

تاريخ مشاركة الوداد في كأس العالم للاندية

تعد هذه هي المشاركة الثانية للوداد المغربي في تاريخه، وكانت المشاركة الأولى له في 2017 مخيبة للآمال بعد الخسارة في المباراة الافتتاحية واحتلال المركز السادس.



جدول مباريات كأس العالم للأندية

موعد مباريات ربع النهائي

- المباراة الـ 3 غدًا (4 فبراير): الوداد والهلال.

المباراة الـ 2 غدًا (4 فبراير): سياتل ساوندرز والنادي الأهلي.

موعد مباريات نصف النهائي

المباراة الـ 4 (7 فبراير): الفائز من المباراة الـ 3 وفلامنجو.

المباراة الـ 5 (8 فبراير): ريال مدريد والفائز من المباراة الـ 2..

موعد مباراة «الميدالية البرونزية»

المباراة الـ 6 (11 فبراير): الخاسر من المباراة الـ 4 ضد الخاسر من المباراة الـ 5.

موعد المباراة النهائية

المباراة الـ 7 (11 فبراير): الفائز من المباراة الـ 4 ضد الفائز من المباراة الـ 5.

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )