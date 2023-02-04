أضبط: تردد قناة AEA الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز فى كأس العالم للأندية

تصدرت قناة AEA التي بثت المباراة بين الأهلي وسياتل ساوندرز محركات البحث على موقع "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات من بدء المواجهة الشديدة بين الفريقين حيث قام عشاق ريد سبيريت بالبحث في قناة البث وفتحها للمشاهدة. مباريات كأس العالم للأندية.

يلتقي الأهلي مع فريق سياتل الأمريكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل على ملعب ابن بطوطة بطنجة بالمغرب.

وإذا نجح الأهلي في هزيمة فريق سياتل الأمريكي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، فإنه سيفتتح مجدًا جديدًا، لأن الفائز سيواجه ريال مدريد في نصف النهائي.

تردد قناة AEA الناقلة لمباراة الأهلي وستايل الأمريكي

التردد: 11636.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: sd.

تردد قناة ازدهار العراقية بجودة hd:

التردد: 11449.

معامل الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

بثت قناة AEA، الأربعاء الماضي، مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي مفاجأة للمشاهدين العرب وجماهير النادي الأهلي، حيث تم نشر اسم القناة والبحث فيه من قبل معظم محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

ستبث قناة AEA مباراة الوداد المغربي والهلال السعودي في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم السبت.

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