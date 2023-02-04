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تردد قناة Aea الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز اليوم في مونديال الأندية

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تردد قناة Aea الناقلة
تردد قناة Aea الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز

تردد قناة Aea الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز، يترقب عشاق النادي الأهلي في مصر والعالم العربي المواجهة القوية المرتقبة مساء اليوم السبت، أمام ساوندرز الأمريكي في الدور ربع النهائي بكأس العالم للأندية الذي تستضيفه دولة المغرب.

تردد قناة Aea الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل

ويبحث الكثيرون عن تردد قناة Aea الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل في بطولة كأس العالم، من أجل مشاهدة مجريات اللقاء القوي بين العملاق القاهري الذي يلقى مساندة جماهيرية كبيرة من الأشقاء في المغرب خلال مشاركه الثامنة بالبطولة، ونظيره الأمريكي.

موعد مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز

وتنطلق مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في تمام السابعة مساء اليوم السبت الموافق الرابع من فبراير 2023 بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والتي ستنقل عبر تردد قناة Aea العراقية إلى جانب العديد من القنوات.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي مساء اليوم عبر تردد قناة Aea الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل إلى جانب العديد من القنوات الأخرى مثل ssc السعودية الأولى والثانية وأون سبورت المصرية التي أعلنت نقل المباراة عبر فضائيتها.

تردد قناة Aea الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل

تردد قناة Aea الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11636.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

ويشارك الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه، وحقق فوزا مهما في بداية المباريات بثلاثية نظيفة أمام أوكلاند سيتي ويبعث برسالة قوية إلى بقية الفرق المشاركة في مونديال الأندية بالمغرب.

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