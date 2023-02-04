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القضاء يبرئ محمود فارس من اتهام مالكة قناة الشمس له بسرقة 100 ألف دولار من الأرباح

حوادث
محمود فارس
محمود فارس

نشر محمود فارس بيان علي صفحته عبر فيس بوك يؤكد فيه "بصورة ضوئية" من قرار النيابة العامة بالخانكة الجزئية، بحفظ البلاغ "الكيدي"(حسب وصفه)، والقضية كاملة والتي حملت رقم 7187 لسنة 2022، بأمر من النيابة العامة لعدم وجود دليل وعدم كفايته.
وأشار إلى أنه أوضح في البيان السابق أنه التزم الصمت ولا زال، في كل ما يخص الخصومة القانونية بينه وبين صاحبة قناة تليفزيونية قامت بشن حملة تشهير كبيرة ضده منذ فترة، حرصًا منه على سير العدالة وعدم التأثير عليها، وأكد أن ثقته بلا حدود في قضاء مصر الشامخ الذي سيظهر الحق، وأن الحمد لله ظهر الحق.

محمود فارس
محمود فارس
صورة القرار
صورة القرار

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