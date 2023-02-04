مشاهدة مباراة الهلال والوداد الرياضي اليوم.. كورة أون لاين.. بث مباشر.. يلا شوت مباراة الهلال اليوم

مباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة، وذلك في افتتاح مباريات الفريقين في مونديال الأندية، والمقام حاليًا في المغرب خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير الجاري.

وستقام المباراة بين الهلال والوداد في الدور ربع نهائي من كأس العالم للأندية، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

ويشارك فريق الوداد في كأس العالم للأندية بصفته منظم البطولة وبطل الدوري المغربي، بينما يشارك فريق الهلال السعودي بصفته بطل دوري أبطال أسيا.

الوداد يتسلح بعامل الأرض والجمهور للفوز على الهلال في كأس العالم للأندية

ويسعى الوداد إلى تكرار إنجاز المنتخب المغربي الذي أنهى بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، بالوصول للدور قبل النهائي لمونديال الأندية، ليصبح أول فريق مغربي يتأهل لهذا الدور، منذ عام 2013 حينما حصل الرجاء على المركز الثاني.

ويهدف الوداد إلى تحقيق فوزه الأول في البطولة التي شارك فيها من قبل، في عام 2017 عندما خسر مباراتيه أمام باتشوكا صفر / 1 وأمام أوراوا ريد دياموندز الياباني 2 / 3.

واستطاع مهدي النفطي مدرب الوداد أن يطور أداء فريقه الدفاعي، حيث تمكن الفريق من الحفاظ على نظافة شباكه في ست مباريات متتالية، وهو الأمر الذي جعله يحتل المركز الثاني في الدوري المغربي بفارق نقطتين خلف الجيش الملكي، المتصدر.

الهلال يستعد بقوى لمواجهة الوداد في كأس العالم للأندية

وسيسعى الهلال إلى تحقيق الفوز بالمباراة والتأهل للمربع الذهبي في محاولة لتحقيق مركز أفضل من المركز الذي حققه في الموسم الماضي عندما حل رابعا.

وتعد تلك المشاركة الثالثة لنادي الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية، ولم يخسر الفريق في هذا الدور في مشاركتيه السابقتين حيث تغلب على الجزيرة 6 / 1 في النسخة الماضية، بعدما كان فاز على الترجي التونسي بهدف نظيف في نسخة 2019.

ورغم ان الهلال يقدم عروضا قوية في الدوري السعودي للمحترفين، فإنه خسر صفر / 1 أمام الفيحاء في آخر مبارياته قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

لذلك، حرص رامون دياز المدير الفني للفريق على التحدث مع لاعبيه وطالبهم بضرورة غلق الصفحة المحلية والتركيز في مونديال الأندية من أجل تحقيق أفضل نتائج ممكنة.

موعد مباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية

ويواجه فريق الهلال السعودي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، يوم غدًا الموافق 4 فبراير، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

وتقام المباراة بين الهلال والوداد في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية

وتذاع المباراة عبر مجموعة قنوات «SSC» السعودية، والتي تمتلك إذاعة مباريات كأس العالم للأندية كاملة في الشرق الأوسط.

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لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )