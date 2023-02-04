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(بث مباشر) مشاهدة مباراة الهلال والوداد الرياضي بث مباشر يلا شوت.. كورة اون لاين | كورة ستار | كورة لايف

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

(بث مباشر) مشاهدة مباراة الهلال والوداد الرياضي بث مباشر يلا شوت.. كورة اون لاين | كورة ستار | كورة لايف، يستعد الهلال السعودي لمواجهة نظيره الوداد المغربي، اليوم، السبت، في الدور الثاني من نسخة بطولة كأس العالم للأندية، التي تحتضنها العاصمة المغربية الرباط.

قمة عربية نارية بين الهلال والوداد في كأس العالم للأندية

 (بث مباشر) مشاهدة مباراة الهلال والوداد الرياضي بث مباشر يلا شوت.. كورة اون لاين | كورة ستار | كورة لايف، ويتطلع الهلال  بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، إلى الظهور بمستوى مميز في البطولة العالمية، بعدما حقق المركز الرابع في كأس العالم للأندية 2019 و2021.

(بث مباشر) مشاهدة مباراة الهلال والوداد الرياضي بث مباشر يلا شوت.. كورة اون لاين | كورة ستار | كورة لايف، وفيما يتطلع الوداد المغربي إلى تقديم مستوى لافت في مباراته الأولى أمام الهلال خلال مشاركته الثانية في كأس العالم للأندية، بعد مشاركته الأولى مالتي خاض فيها مباراتين، وخسرهما ليكتفي بالمركز السادس.

(بث مباشر) مشاهدة مباراة الهلال والوداد الرياضي بث مباشر يلا شوت.. كورة اون لاين | كورة ستار | كورة لايف، ويشارك الهلال في مونديال الأندية بصفته حامل لقب دوري أبطال آسيا 2021، فيما يشارك الوداد المغربي بعد فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا 2021.

(بث مباشر) مشاهدة مباراة الهلال والوداد الرياضي بث مباشر يلا شوت.. كورة اون لاين | كورة ستار | كورة لايف

 

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