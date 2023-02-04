الان.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس

سيتم اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة المنيا 2023 هذا الأسبوع من قبل محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، ومن المتوقع الإعلان عنها في نهاية الإعلان.

نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا بالاسم فقط

قال مسئول بمكتب تربية المنيا، رفض ذكر اسمه، إن نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2023 ستكون متاحة بالمنيا يوم الأربعاء أو الخميس، موضحا أن النتائج في المنيا متخلفة عن باقي المحافظات، والسبب هو المشاركة في الامتحان على مستوى المقاطعة، حيث يزيد عدد الطلاب عن 100000، موزعين على 9 أقسام تعليمية، الأمر الذي يستغرق وقتًا لمراجعة النتائج والتحقق منها ضمن نطاق الضبط.

وأضاف أن نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة المنيا 2023 ستتم الموافقة عليها من قبل محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي ومن ثم الإعلان على الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.، تنقسم إلى 3 أحياء، وستضم كل ناحية 3 مراكز إدارية على النحو التالي: قطاع شمال المحافظة ويشمل:العدوة، مغاغة، بني مزار، وقطاع وسط ويشمل مطاي وسمالوط والمنيا، وقطاع جنوب: ويشمل مراكز أبوقرقاص وملوي وديرمواس.

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنيا 2023 الترم الأول

قال المهندس حمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم في بيان سابق نشر على الصفحة الرسمية لإدارة تعليم المنيا، إن عملية تقدير وتصحيح أوراق الإجابة لطلبة شهادة الثانوية العامة بدأت في 28 يناير عندما اتصل اجتماع والتوجيه بضرورة إتباع الإجابات، وصياغة وتخصيص الدرجات لصالح الطلاب والحفاظ على الدقة والسرية أثناء تصحيح دفاتر الإجابات وأثناء مراقبة وجمع الدرجات حتى إعلان النتائج بدقة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 المنيا

تم الإعلان من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس حمدي السيد اسماعيل أن أعمال التصحيحي ما زالت مستمرة داخل كنترول المنيا وملوي وبني مزار، وهذا في إطار غاية في الدقة والتحري لأدق تفاصيل جزئيات الأسئلة، حرصا من الوزارة في الحفاظ على حقوق الطلاب، وقد تم التشديد على الانتهاء من كافة الأوراق في خلال هذا الأسبوع دون فترة تمديد، كما تم التشديد على مراجعة الإجابات مع نموذج الإجابة المسلم إلى المعلمين القائمين على تلك المهمة من قبل الوزارة، ومن خلال السطور القادمة نستعرض معكم طريقة الاستعلام الإلكترونية عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي لهذا العام: