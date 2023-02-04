مشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر في كأس العالم للأندية اليوم

بث مباشر مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، اليوم السبت، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من البطولة المقامة حاليًا في المغرب، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الهلال والوداد في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية بث مباشر

وتشهد العاصمة الرباط المواجهة المثيرة بين الوداد بطل إفريقيا والهلال ممثل القارة الآسيوية، والذي يطمح إلى الحفاظ على مسلسل نجاحه في اجتياز العقبة الأولى بالبطولة بعدما نجح في بلوغ المربع الذهبي في مشاركتيه السابقتين بالبطولة.

وتوج الوداد المغربي بلقب دوري الأبطال بعد الفوز على الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في مايو 2022، فيما يخوض الهلال هذه النسخة من كأس العالم بقرار من الاتحاد الآسيوي للعبة.

ويطمح الهلال السعودي إلى مواصلة سجله الناجح في البطولة وبلوغ المربع الذهبي للمرة الثالثة في مشاركته الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية.

وعلى الجانب الآخر، يسعى الوداد المغربي إلى استغلال المساندة الجماهيرية الكبيرة المتوقعة والدافع المعنوي الكبير الذي نالته الكرة المغربية من مونديال 2022 للوصول إلى المربع الذهبي كخطوة نحو تحقيق إنجاز أكبر وهو محاولة بلوغ المباراة النهائية.

ويأمل الوداد المغربي في أن يصبح ثالث فريق إفريقي يحقق هذا الإنجاز، بينما يتطلع الهلال السعودي أيضا إلى اجتياز العقبة المغربية تمهيدا لأن يصبح ثالث فريق آسيوي يصل للنهائي.

بث مباشر مباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية

ويقدم موقع الفجر بث مباشر لمباراة الهلال السعودي والوداد المغربي في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، اليوم السبت، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من البطولة المقامة حاليًا في المغرب، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الهلال والوداد في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة.

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )