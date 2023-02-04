Al Hilal Today| بث مباشر الهلال والوداد الرياضي | مشاهدة رابط يلا شوت | كورة ستار الهلال والوداد الرياضي HD

البث المباشر لمباراة الهلال السعودي والوداد المغربي في كأس العالم للأندية، اليوم السبت، في مباريات ربع نهائي البطولة التي تقام حاليا في المغرب، ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال والوداد. تبدأ الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الهلال والوداد بكأس العالم للأندية بث مباشر

وتشهد العاصمة الرباط مواجهة مثيرة بين الوداد بطل إفريقيا والهلال ممثل القارة الآسيوية الذي يطمح للحفاظ على سلسلة نجاحاته في اجتياز العقبة الأولى في البطولة، بعد أن نجح في الوصول. المربع الذهبي في مشاركته السابقة في البطولة.

فاز الوداد المغربي بلقب دوري الأبطال بعد فوزه على الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في مايو 2022، فيما ينافس الهلال في هذه النسخة من المونديال بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

يطمح الهلال السعودي إلى مواصلة سجله الناجح في البطولة والوصول إلى المربع الذهبي للمرة الثالثة في مشاركته الثالثة في كأس العالم للأندية.

وعلى الجانب الآخر، يسعى الوداد المغربي إلى استغلال المساندة الجماهيرية الكبيرة المتوقعة والدافع المعنوي الكبير الذي نالته الكرة المغربية من مونديال 2022 للوصول إلى المربع الذهبي كخطوة نحو تحقيق إنجاز أكبر وهو محاولة بلوغ المباراة النهائية.

ويأمل الوداد المغربي في أن يصبح ثالث فريق إفريقي يحقق هذا الإنجاز، بينما يتطلع الهلال السعودي أيضا إلى اجتياز العقبة المغربية تمهيدا لأن يصبح ثالث فريق آسيوي يصل للنهائي.

بث مباشر مباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية

ويقدم موقع بوابة الفجر بث مباشر لمباراة الهلال السعودي والوداد المغربي في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، اليوم السبت، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من البطولة المقامة حاليًا في المغرب، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الهلال والوداد في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة.

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )