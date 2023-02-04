يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والوداد الرياضي بث مباشر – مباراة الهلال اليوم مباشرة yalla shoot، ديربي عربي يُلعب في كأس العالم للأندية 2023، عندما يستقبل ملعب مولاي عبد الله في مدينة الرباط، مباراة الوداد المغربي أمام الهلال السعودي، وذلك لحساب الدور الثاني من المسابقة.

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والوداد الرياضي بث مباشر – مباراة الهلال اليوم مباشرة yalla shoot،وامتلأ تاريخ مونديال الأندية بمواجهات الفرق العربية، حتى أن آخر مواجهة للهلال في المسابقة كانت أمام الأهلي المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالنسخة الماضية، وانتهت بفوز ممثل إفريقيا برباعية نظيفة.

الوداد في فترة استقرار نسبي مع مدربه المهدي النفطي، في حين أن الهلال يُعاني من تذبذب النتائج مرفوقًا بوقف القيد في آخر فترتين انتقال، مما ترك أثرًا على كتيبة رامون دياز محليًا وآسيويًا.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والوداد الرياضي بث مباشر – مباراة الهلال اليوم مباشرة yalla shoot، الفائز من مباراة الوداد والهلال سوف يضرب موعدًا مع فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي، أما الخاسر فيستعد لمواجهة الخاسر من مباراة سياتل ساوندرز الأمريكي والأهلي المصري، لتحديد المركزين الخامس والسادس.

في الأسطر التالية نتعرف على موعد مباراة الهلال والوداد، وما هي القنوات الناقلة لها؟ وكيف تشاهد البث المباشر عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية 2023؟

مباراة الهلال الوداد ستقام يوم السبت الموافق 4 فبراير 2023، على ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة والنصف مساءً بتوقيت المغرب، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية 2023؟

يمكنك متابعة مباراة الهلال والوداد من خلال قناة SSC السعودية، التي خصصت قناة SSC HD 1 لنقل مجريات الديربي العربي المرتقب.

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والوداد الرياضي بث مباشر – مباراة الهلال اليوم مباشرة yalla shoot،هناك شاشة أخرى ستنقل المباراة، وهي شاشة الرياضية المغربية TNT، ولكن عبر التلفزيون الأرضي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والوداد؟

بحصول SSC على حقوق بث مونديال الأندية، سيتمكن الجمهور من مشاهدة جميع اللقاءات من خلال منصة شاهد، المذاعة عليها جميع قنوات الشبكة السعودية.

ولمشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والوداد بكأس العالم للأندية 2023 عبر الإنترنت، عليك الاشتراك في الباقة الرياضية "شاهد VIP".

المباراة الموعد القنوات الناقلة البث المباشر الملعب

الوداد - الهلال السبت 4 فبراير 2023،

15:30 المغرب، 17:30 السعودية SSC

الرياضية المغربية Shahid VIP مولاي عبد الله

التشكيل المتوقع للهلال أمام الوداد

من المتوقع أن يعتمد رامون دياز على الرسم التكتيكي المعتاد 4-3-3، في ظل غيابات متعددة في مقدمتها سلمان الفرج ومحمد البريك وياسر الشهراني للإصابة.



تشكيل الهلال المتوقع: 4-3-3

عبد الله معيوف

ناصر الدوسري - علي البليهي - جانغ هيون سو - سعود عبد الحميد

جوستافو كويلار - محمد كنو - أندريه كاريلو

سالم الدوسري - أوديون إيغالو - موسى ماريغا

التشكيل المتوقع للوداد أمام الهلال

المدرب المهدي النفطي يعتمد منذ توليه مسؤولية تدريب النادي المغربي على طريقة 4-3-3 ويميل نحو الدفاع بصورة أكبر، وعلى الأرجح سيواصل هذه الفلسفة أمام الهلال.

تشكيل الوداد المتوقع: 4-3-3

أحمد رضى التكناوتي

أيوب العملود - أمين أبو الفتح - آرسين زولا - يحيى عطية الله

يحيى جبران - عبد الله حيمود - أيمن الحسوني

محمد أوناجم - ديدييه لاميكل

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