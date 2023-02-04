بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي يلا شوت اليوم في كأس العالم للأندية 2023

تبدأ اليوم مباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية 2023 ضمن المباريات المؤهلة لـ ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023، ويبحث مترقبي مباراة الهلال السعودي والوداد اليوم عن رابط بث مباشر لمباراة الهلال السعودي والوداد المغربي اليوم في كأس العالم للاندية.

بث مباشر مباراة الهلال الوداد اليوم في كأس العالم

مشاهدة مباراة الهلال الواداد اليوم بث مباشر

بث مباشر مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي اليوم في كأس العالم للأندية 2023

وتنقل «بوابة الفجر الرياضي» مباراة الهلال والوداد اليوم في كأس العالم للاندية بث مباشر مجانًا دون تقطيع.



القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للانديه نايل سات

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوداد اليوم

وازدادت معدلات البحث عن القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2023، والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والوداد اليوم ومنها:

- قناة SSC الرياضية السعودية

- قناة المغربية الرياضية TNT

موعد مباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية

موعد مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي

بث مباشر مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي اليوم في كأس العالم للأندية 2023

تُقام مباراة الهلال والوداد اليوم في كأس العالم للاندية السبت 4 فبراير على استاد المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، في تمام الساعة 3:30 مساءً بتوقيت المغرب، و4:30 مساءً بتوقيت مصر، و5:30 مساءً بتوقيت السعودية.

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال السعودي والوداد المغربي

تشكيل مباراة الهلال الوداد اليوم



التشكيل المتوقع لفريق الوداد امام الهلال

حراسة المرمى أحمد رضا التكناوتي

الدفاع أمين أبوالفتح – أمين فرحان – زولا

الوسط أيوب العملود – يحيي جبران – عبدالله حيمود – يحيي عطية الله.

الهجوم أيمن الحسوني – زهير المترجي – حميد أحداد

التشكيل المتوقع لفريق الهلال امام الوداد

حراسة المرمى محمد العويس

الدفاع سعود عبدالحميد – هيون سو – على البليهي – ناصر الدوسري

الوسط كويلار – محمد كنو – ياسر الدوسري – كاريللو – موسي ماريجا

الهجوم صالح الشهري

مباراة الهلال اليوم

مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي بث مباشر

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )