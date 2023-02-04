مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بتاريخ 02-04-2023 الدوري الإنجليزي الممتاز ومن المقرر أن يلتقي الفريقان، ليفربول وولفرهامبتون، في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-23 يوم السبت 4 فبراير 2023 في مولينو. ملعب. ستطلق صافرة المباراة وستبدأ المباراة في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة. من المؤكد أن هذه اللعبة ستكون ممتعة لأن كلا الفريقين كانا يؤديان أداءً جيدًا في المنافسة، على الرغم من تعرض ليفربول لبعض الانتكاسات مؤخرًا. يتطلع عشاق كلا الفريقين إلى مباراة مثيرة ومسلية.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون بتاريخ 04-02-2023 الدوري الانجليزي

وولفرهامبتون Vs ليفربول.

البطولة: الدوري الانجليزي (الأسبوع 22).

القنوات الناقلة: beIN Sports Premium 1.

الملعب: 416.

المعلق: لم يحدد بعد.

نتيجة مباراة الذهاب: ليفربول (3-1) وولفرهامبتون.

موعد المباراة:

6:0 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:0 مساءًا بتوقيت مصر.

6:0 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:0 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:0 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:0 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:0 مساءًا بتوقيت العراق.

5:0 مساءًا بتوقيت السودان.

6:0 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:0 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:0 مساءًا بتوقيت تونس.

4:0 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:0 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:0 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:0 مساءًا بتوقيت البحرين.

7:0 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

6:0 مساءًا بتوقيت الكويت.

6:0 مساءًا بتوقيت قطر.

3:0 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

6:0 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

3:0 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.

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