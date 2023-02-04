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اضبط تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2023 وشاهد مباراة الأهلى وسياتل في المونديال

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تردد قناة أون تايم
تردد قناة أون تايم سبورت

أعلنت مجموعة قنوا أون تايم سبورت الرياضية، عن نقل مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي مساء اليوم في الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المغرب عبر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2023 الأرضي.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2023

وبحث عشاق المارد الأحمر في مصر والعالم العربي عن كيفية ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2023 من أجل مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي، في مونديال الأندية، حيث ستنقل المباراة عبر التردد الأرضي لى جانب العديد من القنوات الأخرى.

ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2023

وينقل تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2023 المباريات المحلية في مختلف المسابقات "الدوري والكأس" إلى جانب بعض مباريات المنتخب كما تنقل بعض مباريات كرة اليد، لذا فأنه يشهد تزايدا بحثيا حول كيفية ضبطه ولا سيما بعد إعلان نقل مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز عبر ترددها الأرضي.

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2023 الناقل لمباراة الأهلي وساوندرز الأمريكي في السطور التالية:

تردد قناة أون تايم سبورت 1 الجديد 2023 

تردد القناة: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الإستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

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تردد قناة اون تايم سبورت 2

تردد القناة: 12303.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الإستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

تردد القناة: 12303.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الإستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

كيفية ضبط التردد الأرضي لـ قناة أون تايم سبورت الجديد 2023 الناقلة لمباراة الأهلي وساوندرز الأمريكي على UHF 32 في السطور التالية:

1- تثبيت سلك الاستقبال لقنوات التليفزيون الأرضي.

2- فصل جهاز الريسيفر عن التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

3- البحص عن القناة من خلال الضغط على إعدادات من ريموت التلفزيون.

4- اختيار توليف القنوات "تلقائي".

5- اختيار بحث رقمي.

ونجح النادي الأهلي في الفوز بأولى مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية على أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا بثلاثية دون رد، سجلها اللاعب حسين الشحات ومهاجمه محمد شريف، إلى جانب بيرسي أو الذي حلا بديلا في الشوط الثاني بعد تمريرة رائعة من محمود عبدالمنعم كهربا.

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