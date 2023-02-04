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NAW بث مباشر مباراة ليفربول أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر مباراة ليفربول أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي  يلعب ليفربول، مساء اليوم السبت، مباراة ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.وتأتي هذه المباراة في إطار الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "مولينو".
ويملك ليفربول 29 نقطة في المركز العاشر بينما يحتل ولفرهامبتون المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون
تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

ويمكنكم مطالعة مواعيد ونتائج جميع المباريات لحظة بلحظة عن طريق مركز المباريات من هنا.

من المقرر أن يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مع نظيره فريق ولفرهامبتون، في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت 4 فبراير 2023، على ملعب مولينو.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات التي تبث مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
تُذاع مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون على قناة بي إن سبورت الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة بي إن سبورت على النايل سات

تردد قناة بي إن سبورت 11054-12604.
معدل الاستقطاب: أفقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
التشكيل المتوقع لفريق ليفربول ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز
حارس المرمى: أليسون بيكر.
الدفاع: أرنولد – كوناتي – جوميز – روبرتسون.
خط الوسط: كيتا – بيجيتش – تياجو.
الهجوم: إليوت – جاكوبو – محمد صلاح.
ويسعى فريق ليفربول للفوز بالمباراة ضد ولفرهامبتون، في محاولة لتحسين ترتيبه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وإرضاء جماهيره، خاصة بعد خسارة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الهزيمة أمام برايتون، بهدفين لواحد، لتوديع فريق ليفربول في منافسات كأس الاتحاد الانجليزي.

للدخول إلى صفحة البث المباشر لمشاهدة المباراة <<اضغط هنا>>

لمشاهدة البث المباشر لمباراة " ليفربول وولفرهامبتون" ((اضغط هنا)) 

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