يلا شوت | رابط مشاهدة مباراة الهلال والوداد الرياضي بث مباشر دون تقطيع اليوم كاس العالم للأندية | كورة اون لاين

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الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفنى لنادى الهلال السعودي، تشكيل الزعيم لمواجهة فريق الوداد المغربي، فى الرابعة والنصف عصر اليوم، السبت، على ملعب مولاى عبد الله في مدينة الرباط، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية التى تٌقام في الفترة من 1 حتى 11 فبراير الجارى.

ويشارك الهلال السعودى في بطولة كأس العالم للأندية، للعام الثانى على التوالى بعدما شارك في النسخة الماضية وحصل على المركز الرابع بعد الخسارة أمام الأهلي بأربعة أهداف دون مقابل.

وجاء تشكيل الهلال السعودي الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، جانج هيون، سعود عبدالحميد

الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو، سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو

الهجوم: موسى ماريجا، اوديون ايجالو.

وفى المقابل، يخوض الوداد المغربي منافسات مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه، حيث كانت مشاركته الأولى عام 2017، وخسر المباراة الأولى أمام باتشوكا المكسيكي بهدف دون رد.

ويتأهل الفائز من مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي لملاقاة نادي فلامنجو البرازيلي في الدور نصف النهائي للبطولة الثلاثاء المقبل، بينما الخاسر سيواجه الخاسر من مباراة سياتل ساوندرز الأمريكي والأهلي المصري، لتحديد المركزين الخامس والسادس.

كانت البطولة انطلقت بشكل رسمي يوم الأربعاء الماضي، بالمباراة الافتتاحية التي حسمها الأهلي بالفوز 3-0 على أوكلاند سيتي النيوزيلندي على استاد طنجة.

ويشارك فى البطولة  7 أندية هم الوداد البيضاوى المغربى (المضيف) - الأهلى ممثل إفريقيا - الهلال السعودى ممثل آسيا - سيتال الأمريكى (الكونكاف) - أوكلاند سيتى النيوزيلندى (أوقيانوسيا) - فلامينجو البرازيلى (أمريكا الجنوبية) - ريال مدريد (أوروبا).

وينتظر أن يحصل بطل كأس العالم للأندية على 5 ملايين دولار، و4 ملايين دولار للوصيف، و2.5 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، و2 مليون دولار للفريق الذى يحتل المركز الرابع، ويحصل صاحب المركز الخامس على 1.5 مليون دولار، ومليون دولار فقط للمركز السادس، ونصف مليون دولار للمركز السابع والأخير.

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