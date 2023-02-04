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رابط يلا شوت بث مباشر شاهد مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم دون انقطاع

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر شاهد مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم دون انقطاع، الدوري الإنجليزي عبر موقع الفجر الإلكتروني لبث مباراتي ليفربول وولفرهامبتون. سيلتقي ليفربول وولفرهامبتون في مباراة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز. المواجهة هي الجولة 22، وهي المواجهة الثالثة للفريقين في عام 2023.

بث مباشر ليفربول ولفرهامبتون

يدخل ليفربول المباراة من أجل الخروج من حالة الركود والعودة إلى طريق النصر بعد تعثره في آخر ثلاث مباريات بخسارته مباراتين أمام برينتفورد 3-1، ثم برايتون 3-0، ثم تعادل سلبي مع تشيلسي..

من ناحية أخرى، يتسلح ولفرهامبتون بعامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في جدول الترتيب، والابتعاد عن مناطق الهبوط.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - جويل ماتيب - جو جوميز - ترينت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: ستيفان بايتيتش - تياجو ألكانتارا - هارفي إليوت

خط الهجوم: داروين نونيز - كودي جاكبو - محمد صلاح

موعد مباراة وولفرهامبتون وليفربول

ومن المقرر أن تنطلق مباراة وولفرهامبتون وليفربول في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

 

للدخول إلى صفحة البث المباشر لمشاهدة المباراة <<اضغط هنا>>

لمشاهدة البث المباشر لمباراة " ليفربول وولفرهامبتون" ((اضغط هنا)) 

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