بث مباشر..مشاهدة مباراة الوداد والهلال اليوم في كأس العالم للأندية 2022..يلا شوت

بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الوداد المغربي والهلال السعودي، في قمة مباريات اليوم السبت 4-2-2023، ببطولة كأس العالم للأندية.

يحتضن المجمع الرياضي الامير مولاي عبدالله بالعاصمة المغربية الرباط قمة نارية بين بطلا افريقيا وآسيا الوداد البيضاوي المغربي والهلال السعودي ضمن الدور الثاني لمونديال الأندية.

تنطلق مقابلة الوداد والهلال في تمام الساعة 15:30 بتوقيت المغرب، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت جرينتش، بإدارة الحكم السلفادوري ايفان بارتون.

وينقل البث المباشر للقاء على القناة المغربية الرياضية TNT بصوت المعلق الرياضي (هشام فرج) وعلى قناة SSC السعودية، بالاضافة إلى قنوات (Match Football 2-CBC Sport HD-Nova Sport 2 CZECH-Sport TV6 Portugal-Shahid VIP).

يأمل الوداد في استغلال عاملي الارض والجمهور لتخطي عقبة الهلال ومواصلة مشواره في البطولة التي يشارك فيها للمرة الثانية على أمل تكرار إنجاز مواطنه وغريمه التقليدي الرجاء البيضاوي الذي فجر المفاجأة في نسخة 2013 بالمملكة عندما بلغ المباراة النهائية وخسر أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-2.

ويعول الوداد الذي شارك في نسخة 2017 عندما أنهاها في المركز السادس بخسارتين امام باتشوكا المكسيكي صفر-1 في ربع النهائي ثم أوراوا ريد دايموندز الياباني 2-3 في مباراة تحديد المركز الخامس، على لاعبيه القائد يحيى جبران والمدافع يحيى عطية الله وحارس المرمى أحمد رضا التكناوتي الذين ساهموا جزئيًا في بلوغ منتخب بلادهم نصف نهائي مونديال قطر أواخر العام الماضي في إنجاز قاري وعربي في العرس العالمي.

وكان الوداد أبلى البلاء الحسن في مسابقة دوري أبطال افريقيا الموسم الماضي وتوج بلقبها للمرة الثالثة في تاريخه بإشراف مدربه وليد الركراكي الذي نقل نجاحه معه إلى منتخب بلاده والانجاز المدوي في قطر.

ويدخل الوداد غمار البطولة بقيادة مدربه الجديد التونسي المهدي النفطي الذي أعاده إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين مدويتين امام الجيش الملكي (صفر-3) وشباب المحمدية (1-2)، فحقق الفوز 4 مرات في مبارياته الست الاخيرة دون ان يتذوق طعم الهزيمة وبات على بعد نقطتين من الجيش المتصدر.

والتقى الهلال والوداد أربع مرات سابقة، ثلاث منها في بطولة الأندية العربية، وواحدة في بطولة النخبة الدولية، وانتهت تلك المواجهات بفوز الهلال في مباراتين والوداد في واحدة وتعادلا مرة واحدة.

ويأمل الهلال السعودي في مشاركته الثالثة تواليا وفي تاريخه من تكرار إنجاز النسختين الأخيرتين على الأقل عندما حل رابعا.

ويفتقد الهلال إلى خدمات عدد من عناصره الأساسية بسبب الاصابة في مقدمتها قائده سلمان الفرج وياسر الشهراني وعبد الإله المالكي ومحمد البريك وحمد اليامي، لكن قائمته تضم مجموعة من الأسماء المميزة، أبرزها سالم الدوسري وسعود عبد الحميد ومحمد كنو وعبدالله المعيوف، إلى جانب الكوري هيون-سو جانغ والكولومبي غوستافو كويّار والبيروفي أندري كاريّو والمالي موسى ماريغا والنيجيري أوديون إيغالو والبرازيلي ميشال دلغادو.

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )